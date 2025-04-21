الرئيس إلهام علييف: أصبحت الصين الشريك التجاري الرابع لأذربيجان

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في الحديث الصحفي الذي أدلى به لوكالة شينخوا الصينية إن الصين أصبحت الشريك التجاري الرابع لأذربيجان، حيث بلغت حصتها في التبادل التجاري الخارجي 7.9 في المائة كما أنها أصبحت في المرتبة الأولى في الواردات، وبلغت هذه النسبة 17.69 في المائة.

وأضاف الرئيس علييف أنه على الرغم من التعاون الاقتصادي والتجاري المتزايد بين البلدين، لا يزال هناك إمكانيات كبيرة غير مستغلة مفيدا " أعتقد أن اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين هي آلية هامة لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية واكتشاف الاتجاهات المستقبلية للتعاون وتعزيزها على المستوى القانوني في المستقبل. إن تنفيذ قرارات اللجنة في الوقت المناسب سيكون عاملًا رئيسيًا في نجاح جهودنا. "