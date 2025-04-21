الرئيس إلهام علييف: البيان المشترك حدث تاريخي ويفتح صفحة جديدة في العلاقات بين أذربيجان والصين

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في الحديث الصحفي الذي أدلى به لوكالة شينخوا الصينية إن لقائنا (مع الرئيس الصيني – أذرتاج) في أستانا والبيان المشترك الذي تم اعتماده في ختامه يُعدّ حدثًا تاريخيًا ويفتح صفحة جديدة في العلاقات بين أذربيجان والصين.

وابلغ الرئيس علييف أنه "أثناء اللقاء الثنائي مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ذكرت في كلمتي أن البيان المشترك الذي تم اعتماده يحول الصين وأذربيجان إلى شريكين استراتيجيين رسميين وهذا إنجاز كبير ومسؤولية عظيمة وخلال لقائنا في أستانا دعيت للقيام بزيارة رسمية الصين وقد قبلت هذه الدعوة بكل سرور. كما دعوت رئيس جمهورية الصين الشعبية لزيارة بلادنا في الوقت الذي يناسبه" مضيفا "وأعتقد أن مثل هذه الزيارات على المستوى الرفيع ستُعطي دفعة إضافية لعملية تعميق علاقاتنا الثنائية. "