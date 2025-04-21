ليلى علييفا تلتقي زوجة الأمين العام للجنة المركزية لحزب الشيوعي الفيتنامي

هانوي، 22 أبريل، (أذرتاج)

اجتمعت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا على هامش زيارتها فييت نام مع السيدة نغو فونغ لي عقيلة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي.

وعُقد الاجتماع في المتحف الوطني للفنون التشكيلية بهذا البلد، حيث أُشير إلى أن المتحف يُعد من أهم المراكز الثقافية التي تعرض التراث الفني الفييت نامي. وتحتوي قاعاته على مجموعات فريدة تجذب الزوار من داخل البلاد وخارجها، كما يُنظم المتحف معارض مؤقتة ومساحات إبداعية للأطفال إلى جانب معارضه الدائمة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول توسيع العلاقات القائمة بين البلدين. وتم التذكير بأن التعاون الوثيق بين أذربيجان وفيتنام بدأ منذ زيارة الزعيم الوطني حيدر علييف إلى فييت نام عندما كان عضوًا في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي والنائب الأول لرئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفييتي. وتواصل المؤسسة التي تحمل اسمه الإسهام في تعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات على أساس الشراكة الوثيقة والاحترام المتبادل والصداقة.

وأكد الجانبان أهمية تعميق العلاقات على مستوى الدولة في مختلف المجالات، بما في ذلك الثقافة والتعليم والمجالات الاجتماعية من خلال المشاريع المشتركة.

كما أعربتا عن ثقتهما في أن زيارة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفييت نامي تو لام أذربيجان المقررة في 7-8 مايو من هذا العام ستكون خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأُشير إلى أهمية استمرار المشاريع الثقافية، مثل عرض "السويت الفييت نامي" للمؤلف الأذربيجاني الكبير قارا قاراييف في هانوي عام 2023 وتنظيم البرامج الموسيقية المشتركة بين الموسيقيين الأذربيجانيين والأكاديمية الوطنية الفييت نامية للموسيقى علاوة على تنظيم أيام ثقافية متبادلة وزيارات للمثقفين والشخصيات الثقافية والنشطاء الشباب.

كما تم التأكيد على استمرار المشاريع التي تنفذها مؤسسة حيدر علييف في فييت نام في مختلف المجالات وأُشير إلى الإمكانات السياحية في كلا البلدين والمشاريع المتعلقة بحماية البيئة. وتم التأكيد على أن هذه المشاريع تلعب دورا خاصا في تعزيز العلاقات بين شعبينا وبلدينا.