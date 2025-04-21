نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف تجتمع مع نائبة رئيس فييت نام

هانوي، 22 أبريل، (أذرتاج)

اجتمعت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا مع نائبة رئيس فييت نام وو تي أن سؤان على هامش زيارتها جمهورية فييت نام الاشتراكية.

ونقلت ليلى علييفا تحيات النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني رئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا معبرة عن ثقتها في إسهام الاجتماعات التي عقدتها خلال زيارتها والمناقشات التي أجريت خلالها في تطوير العلاقات الثنائية.

وجرت الإشارة خلال المحادثة إلى تكثف التعاون والحوار السياسي بعد الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين.

واستلفت إلى وجوب التعاون على المستوى غير الحكومي بما فيه العلاقات بين الشعبين بجانب العلاقات الدبلوماسية الدولية. وجرت الإشارة إلى عقد عدد من الاجتماعات لدى المدرسة الثانية للأطفال المكفوفين وكذلك لدى كلية هانوي للتجارة والسياحة مع التأكيد على مواصلة تنفيذ المشاريع في مجالات التعليم والاجتماعية وحماية البيئة.

كما ارتكز الاجتماع على بحث مسائل تنفيذ برامج التبادل التي تشمل على مجالات مختلفة وعلى رأسها التعاون من حيث تطوير البلدين إمكانياتهما السياحية وكذلك تنظيم فعاليات تروج على التعريف المتبادل عن كثب لثقافتي البلدين.