وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس شركة باور صين تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة

باكو، 22 أبريل، أذرتاج

بحث وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع رئيس شركة باور صين غروب وانغ بين مسائل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

وجاء في بيان الوزارة أن الوزير اكد في الاجتماع على إن جذب مستثمرين إلى قطاع أذربيجان الطاقية وزيادة كفاءة الطاقة المتجددة ونصيب موارد الطاقة البديلة في قطاع الطاقة من الشؤون الواجبة المدرجة في استراتيجية البلد للتنمية الاقتصادية.

كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول الشؤون الخاصة بالتعاون مع شركة باور صين غروب وجذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة والطاقة البديلة.