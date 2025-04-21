بطل الجودو الأولمبي الأذربيجاني لا يشارك في بطولة أوروبا

باكو، 22 أبريل، (أذرتاج)

طرأت تغييرات على تشكيلة المنتخب الوطني الأذربيجاني الذي يشارك في بطولة أوروبا للجودو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الاتحاد الأذربيجاني للجودو أن البطل الأولمبي والعالمي والأوروبي أربع مرات هدايت حيدروف (73 كيلوغراما) تم استبعاده من الفريق بقرار الأطباء بسبب المرض ويحل رشيد محمد علييف محله في بطولة أوروبا.

يُشار إلى أن بطولة أوروبا للجودو للبالغين تقام في الجبل الأسود في الفترة ما بين 23 - 27 أبريل الجاري. يتم تمثيل أذربيجان بـ15 لاعب جودو (9 رجال و6 سيدات) في البطولة المرموقة.