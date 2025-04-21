نتائج الجولة الحادية والثلاثين بدوري الممتاز

باكو، 22 أبريل، أذرتاج

اختتمت الجولة الحادية والثلاثين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وتعادل أراز نخجوان مع توران طاووس ضيفه بهدفين لكل واحد منهما.

وتغلب صباح باكو على صبائل باكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما حقق قراباغ أغدام فوزا على نفطجي باكو ضيفه بثلاثة أهداف نظيفة.

وتمكن شاماخي من التغلب على كبز كنجة ضيفه بهدفين مقابل هدف.

وخسر سومقايت أمام زيرة باكو مضيفه بهدف مقابل ثلاثة أهداف.

وبعد هذه النتائج يتصدر قراباغ الترتيب برصيد 76 نقطة ويليه زيرة ثانيا برصيد 61 نقطة وأراز نخجوان ثالثا برصيد 53 نقطة وتوران طاووس رابعا برصيد 48 نقطة وصباح خامسا برصيد 39 نقطة ونفطجي سادسا برصيد 35 نقطة وشاماخي سابعا برصيد 34 نقطة وسومقايت ثامنا برصيد 29 نقطة وكبز تاسعا برصيد 28 نقطة وصبائل عاشرا برصيد 20 نقطة.