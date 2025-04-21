وزير الضمان الاجتماعي يبحث مع سفير أوكرانيا آفاق التعاون في مجالي الضمان الاجتماعي والتأهيل

باكو، 22 أبريل، أذرتاج

بحث وزير العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجاني أنار علييف مع سفير أوكرانيا في باكو يوري غوسيف مسائل آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالي الضمان الاجتماعي والتأهيل.

وأشار الوزير علييف إلى علاقات التعاون الثنائي القائمة على علاقات الصداقة بين أذربيجان وأوكرانيا.

ولفت الوزير إلى أن البلدين يمتلكان خبرات ناجحة في التعاون في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي والتأهيل.

وأكد على أهمية وثائق التعاون الموقعة بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة السياسة الاجتماعية الأوكرانية. كما أُشير إلى الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية في أذربيجان للأطفال المتضررين من الحرب في أوكرانيا.

وقد تم إطلاع الجانب الأوكراني على الإصلاحات المنفذة في أذربيجان خلال السنوات الأخيرة في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي والتأهيل وعلى نجاحات برنامج الرقمنة في المجال الاجتماعي.

من جانبه أعرب السفير غوسيف عن ارتياحه للتوسع المستمر في العلاقات بين بلدينا مشيداً بأهمية التعاون المستمر وتبادل الخبرات في مسيرة الإصلاحات الاجتماعية.