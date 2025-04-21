عقد مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والجزائر

باكو، 22 أبريل، (أذرتاج)

انعقد في مدينة الجزائر يوم 21 أبريل الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والجزائر.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أن المشاورات السياسية جرت بقيادة نائب وزير الخارجية يالتشين رفيعيف من الجانب الأذربيجاني والأمين العام لوزارة الخارجية لونس ماغرامان من الجانب الجزائري.

تم خلال المشاورات تبادل واسع للآراء حول الوضع الحالي وآفاق تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبرلمانية الثنائية. وتم التأكيد على أن هناك فرصا واسعة للتعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز وكذلك الطاقة المتجددة.

وتمت مناقشة فرص توسيع التعاون المتبادل في إطار متعدد الأطراف وخاصة داخل المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. وتم التأكيد بشكل خاص على أن استضافة أذربيجان قمة منظمة التعاون الإسلامي في عام 2026 يعد حدثا مهما وأن مكانة بلدنا وتجربته الغنية في استضافة الفعاليات الدولية تؤكد الثقة في التنظيم الناجح للقمة المذكورة.

واطلع الجانب الجزائري على الوضع الراهن بعد الصراع وعملية السلام، بما في ذلك أعمال إعادة الإعمار والبناء التي يجري تنفيذها في الأراضي المحررة من الاحتلال الارميني وتطهير تلك الاراضي من الألغام وعودة مواطنينا إلى أراضيهم الأصلية.

وتبادل الطرفان خلال المشاورات السياسية وجهات النظر حول الشؤون الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل وزير الخارجية والجاليات الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف يالتشين رفيعيف في إطار الزيارة. وتم الاعراب خلال اللقاء عن الارتياح لديناميكية تطوير العلاقات السياسية بين أذربيجان والجزائر وتم التأكيد على ضرورة توسيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وفي إطار زيارته، قام نائب الوزير بزيارة المتحف الوطني للمجاهدين في الجزائر. خلال الجولة في المتحف تم تقديم معلومات حول حركة مقاومة الشعب الجزائري ضد الاستعمار.