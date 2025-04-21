الأمين العام للاتحاد الأذربيجاني يبحث مع سفيرة المكسيك تطوير العلاقات في كرة القدم

باكو، 22 أبريل، أذرتاج

بحث الأمين العام للرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم جهانكير فرج اللهيف مع سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية في باكو ماريا ويكتوريا روميرو كاباليرو فرص تطوير العلاقات الثنائية في مجال رياضة كرة القدم.

كما قدمت السفيرة المكسيكية كاباليرو معلومات مفصلة حول بطولة العالم المقرر تنظيمها عام 2026م لدى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك داعية هواة كرة القدم من أذربيجان لزيارة بلادها فترة المونديال.