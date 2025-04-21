وزير الزراعة يشارك في "ندوة دبلوماسية الزراعة"

باكو، 22 أبريل، أذرتاج

شارك وزير الزراعة الأذربيجاني مجنون محمدوف في "ندوة دبلوماسية الزراعة" التي أُقيمت ضمن أعمال المجلس الرابع للزراعة والغابات المنعقد في أنقرة.

وجاء في بيان الوزارة أن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي في الندوة شدد على أهمية الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ.

وفي كلمته أشار الوزير محمدوف إلى تأثير التغيرات المناخية العالمية على القطاع الزراعي مذكّرًا بانعقاد مؤتمر الكوب29 في أذربيجان ومؤكدًا ضرورة الالتزام بالالتزامات الدولية.

كما أكد الوزير محمدوف على أهمية توسيع منصات التعاون ورفع مستوى رفاهية المزارعين والحاجة إلى الانتقال إلى خطوات عملية ملموسة. وسلط الضوء أيضًا على أعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق المنفذة من جانب أذربيجان في أراضيها المحررة من الاحتلال الأرميني والتعاون مع تركيا في هذا المجال.

وعُقدت على هامش الزيارة لقاءات ثنائية مع وزيري الزراعة والتجارة في تركيا حيث نوقشت في الاجتماعات مسائل نقل التكنولوجيا والإجراءات المشتركة لمواجهة مخاطر المناخ والتجارة الغذائية وإنشاء صناعات المعالجة وغيرها.