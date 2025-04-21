توقيع عدد من الوثائق في مجال الطاقة بين أذربيجان والصين

باكو، 22 أبريل، أذرتاج

جرى في 22 أبريل نيسان على هامش زيارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف جمهورية الصين الشعبية حفل توقيع عدد من الوثائق في مجال الطاقة بين البلدين.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوثائق الموقعة تشمل على عقد الاستثمار بشأن مشروع محطة طاقة الشمس قوبوستان بطاقة 100 ميجاوات في أذربيجان بين حكومة جمهورية أذربيجان وشركة يونيورسال سولار أذربيجان ذ.م.م. وعقد التنفيذ بشأن تقييم وتطوير وتحقيق مشروع طاقة الرياح في البحر في أذربيجان بين وزارة الطاقة الأذربيجانية وشركة الصين إينيرجي اوفيرسيز إينويستمنت وعقد التنفيذ بشأن تقييم وتطوير وتحقيق مشروع محطة طاقة الشمس العائمة بطاقة 100 ميجاوات مع نظام التخزين بطاقة 30 ميجاوات في بحيرة بويوك شور في باكو بين وزارة الطاقة الأذربيجانية وشركتي الصين داتانغ اوفيرسيز إينويستمينت وسوكار غرين وعقد التنفيذ بشأن تقييم وتطوير وتحقيق مشروع محطة طاقة الشمس بطاقة 160 ميجاوات بين وزارة الطاقة الأذربيجانية وشركتي باور صين ريسورسيز ليميتيد وسوكار غرين ومذكرة تفاهم حول تطوير الطاقة المتجددة وتصميم نظام الطاقة الكهربائية بين وزارة الطاقة الأذربيجانية والمعهد الصيني لتخطيط وهندسة الطاقة الكهربائية ومذكرة تفاهم حول تطوير مشروع طاقة الرياح في البحر بطاقة 2 غيغاوات في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر بين وزارة الطاقة الأذربيجانية وشركات سوكار غرين ذ.م.م. والصين داتانغ اوفيرسيز إينويستمنت ليميتيد وباور صين ريسورسيز ليميتيد.