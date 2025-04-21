مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

باكو، 22 أبريل، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 22 أبريل نيسان.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

وتم توفير المتهم واردانيان بالمحامي المنتخب من طرفه هو وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

وواصلت المحكمة الاستماع إلى شهادات المتضررين ومعظمهم من ضحايا الألغام الذين بُترت أجزاء من أطرافهم. وقد حضر غالبية هؤلاء المتضررين المحكمة باستخدام العكازات والعصي.

وأوضح القاضي أغاييف قبل الاستماع إلى الإفادات الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة.

وأفاد المتضرر حسن علييف في شهادته أنه بتاريخ 4 فبراير 2024 أثناء رعي الماشية في أراضي قرية قيزيل أوبا التابعة لمحافظة ترتر أُصيب جراء انفجار لغم زرعه العسكريون الأرمن وقال "تم بتر الثلث السفلي من ساقي اليسرى".

وأما المتضرر الآخر إيلنور عسكروف فقد صرّح بأنه بتاريخ 18 أبريل 2023 أثناء رعي الماشية في قرية بورسونلو التابعة لمحافظة ترتر أُصيب جراء انفجار لغم زرعه العسكريون الأرمن.

وقال المتضرر عاكف حسينوف في إفادته أن قريتهم يوسف جانلي التابعة لمحافظة أغدام قد احتُلت من قبل القوات المسلحة الأرمنية ولذلك استقروا لاحقًا في قرية أفتلي وذكر أن أبناءه أنار وراضي وبايرام وحفيده حسين تعرضوا لانفجار لغم أثناء توجههم لتفقد أرض زراعية في المناطق المحررة من الاحتلال مضيفا أنه بعد سماعه بالحادث ذهب بنفسه إلى الموقع وعندما حاول الجرحى مغادرة المنطقة انفجر لغم آخر.

وردًا على أسئلة الادعاء العام صرّح المتضرر حسينوف بأن انفجارات الألغام المذكورة أدت إلى مقتل ابنيه راضي وبايرام بينما أُصيب هو وابنه الآخر أنار بجروح بالغة وأُصيب حفيده حسين بجروح طفيفة لكنه تعرض لصدمة نفسية شديدة وقال "فقدتُ اثنين من أبنائي في يوم واحد".

كما أُصيب جارهم بهروز عبدولوف الذي كان معهم أثناء وقوع الحادث.

وأدلى ابن المتضرر أنار حسينوف وجاره بهروز عبدولوف اللذين تم استجوابهما كضحيتين بشهاداتهما وتحدثا عن كيفية وقوع الحادث.

وأبلغ المتضرران نجات جبّاروف وأحد أقربه رفائيل بايراموف في شهاداتهما أنهما وقعا في نفس الوقت في منطقة تم تحريرها من الاحتلال في محافظة ترتر وأشارا إلى أن جزءين من رجليهما تم بترهما بسبب انفجار اللغمين.

وأفاد المتضرران عليشان سفروف وفائق سفروف أنهما كانا يعملان في إدارة صيانة الطرق وأنهما تعرضا للإصابة نتيجة انفجار لغم زرع على الطريق في أراضي محافظة ترتر.

وقال المتضرر الآخر حكمت عبد اللهيف في شهادته إنه أصيب بجروح في أثناء أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية حيث رد في إجابة على أسئلة المدعي العام مفيدا أنه بعد الحرب الوطنية قام بقايا الجيش الأرميني والمجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية بإطلاق النار بشكل مستمر من أسلحة ثقيلة مختلفة الأنواع على الأراضي السيادية الأذربيجانية المحررة من الاحتلال مما تسبب في حدوث استفزازات ومع ذلك تمكنت القوات المسلحة الأذربيجانية من إحباط هذه الاستفزازات وتدمير خطط العدو.

كما قال المتضررون موظفو وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما يادكار شكوروف وقهرمان رضايف ونجم الدين حسينوف وماهر مصطفايف وسمير كوزالوف وعلي شكوروف وفريد جبرائيللي وتيلمان زينالوف وبهروز نصيروف وعلي اصغر قولييف إنهم أصيبوا بجروح مختلفة الخطورة جراء انفجارات في أثناء أعمال إزالة الألغام.

وأبلغ المتضرر قولييف في إجابته عن أسئلة المدعي العام أنه خلال عمليات إزالة الألغام صادف العديد من ألغام بي إم إن والألغام المضادة للدبابات إضافة إلى الألغام المفاجئة مضيفا أن "أخطر هذه الألغام هي الألغام المضادة للدبابات والألغام ذات الشظايا المختلفة وقد رأيت الكثير من ألغام أو زي إم 72 أيضًا وهذه الألغام تنفجر في الهواء وتتناثر شظاياها وهي من أخطر الألغام".

كما أبلغ المتضرر إلهام سلمانوف أنه تعرض لإصابات جسدية بدرجات مختلفة نتيجة انفجار لغم مضاد للأفراد في منطقة قرية أشاغي سيد أحمدلي المحررة من الاحتلال الأرميني في محافظة فضولي وأنه خضع لبتر في قدمه.

وقال المتضرر إيلكنور علييف إنه أصيب أثناء خدمته العسكرية نتيجة لانفجار قنبلة يدوية ألقيت عليه من قبل القوات المسلحة الأرمنية أثناء تصديه لمخططاتها العدوانية.

كما قال المتضررون ناطق محمدوف وإيلنور عباسزاده ووصال قولييف ورامن بابايف وغيرهم إنهم أصيبوا بجروح مختلفة جراء انفجارات الألغام المزروعة من قبل القوات المسلحة الارمينية والمجموعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية.

كما عرضت على المحكمة تقارير الطب الشرعي الخاصة بكل متضرر أدلى بشهادته في الجلسة.

ثم أعلنت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 29 أبريل.

هذا وإن المتهم روبين واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 1ر279 والـ 2ر279 والـ 3ر279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 2ر318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.