مراسم استقبال رسمية للرئيس الأذربيجاني في بكين

بكين، 23 أبريل، أذرتاج

جرت في 23 أبريل اليوم مراسم استقبال رسمية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الذي يقوم بزيازة الدولة جمهورية الصين الشعبية.

وقد اصطف في الميدان المزين بأعلام كلا البلدين حرس الشرف تكريما لمقدم الرئيس الأذربيجاني.

واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ والسيدة الأولى بين ليؤان الرئيسَ الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا.

وتم قديم مسئولين رسميين للصين إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فيما قدم أعضاء الوفد الأذربيجاني للرئيس الصيني شي جين بينغ.

وعزف النشيد الوطني لكل من أذربيجان والصين.

وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس إلهام علييف.

واستعرض الرئيسان أمام حرس الشرف.

وفي ختام المراسم التقطت صورة رسمية.