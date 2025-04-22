رئيسا أذربيجان إلهام علييف والصين شي جين بينغ يعقدان لقاء بحضور الوفدين – تـــحديـــث

بكين، 23 أبريل، (أذرتاج)

عقد رئيسا أذربيجان إلهام علييف والصين شي جين بينغ لقاء بحضور الوفدين 23 أبريل في بكين.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس شي جين بينغ أعرب عن ارتياحه للتطور والإنجازات التي حققتها أذربيجان تحت قيادة الرئيس إلهام علييف.

واستذكر الجانبان بالارتياح البيان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية الذي تم اعتماده بين البلدين خلال الاجتماع الذي عقد في أستانا العام الماضي. وجرت الإشارة إلى أن مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة يرتفع إلى مستوى آخر بالبيان المشترك الذي يوقع عليه رئيسا الدولتين اليوم.

وتم التطرق إلى مسائل التعاون والدعم المتبادل بين البلدين في إطار المنظمات الدولية بما في ذلك منظمتا الأمم المتحدة وشنغهاي للتعاون وغيرهما من المؤسسات.

وأعرب الرئيس الصيني عن ارتياحه من رئاسة أذربيجان مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا مشيرا إلى وجود فرص واسعة للتعاون في هذا الصدد.

وتم التأكيد في الاجتماع بالارتياح أن أذربيجان والصين تدعمان دائما وحدة أراضي وسيادة بعضهما بعضا. وأشار رئيس الدولة الأذربيجاني إلى أنه كان وما زال يدعم سياسة "الصين الواحدة" وأنه يدين بشكل لا لبس فيه الانتخابات التي أجريت في تايوان. كما تم التأكيد على الجهود المشتركة بين أذربيجان والصين لمكافحة الإرهاب والتطرف والانفصالية.

وأشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بأداء أذربيجان في استضافة مؤتمر الكوب29 بنجاح وتمثيل مصالح الجنوب العالمي.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن امتنانه من هذا متذكرا اتخاذ القرارات المهمة بشأن أجندة المناخ العالمي في إطار مؤتمر الكوب29.

ومن جانبه تطرق رئيس الدولة إلى تنمية الصين تحت القيادة الحكيمة للرئيس شي جين بينغ.

وتم التأكيد على وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة. كما تم التأكيد على توقيع العديد من الوثائق في هذا المجال بين المؤسسات الأذربيجانية ذات الصلة والشركات الصينية وتنفيذ التعاون العملي.

وتطرق الطرفان إلى الاجتماع الأخير للجنة الحكومية المشتركة مشيرين إلى مسائل التعاون في المجالين الإنساني والثقافي.

وثمن الطرفان زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بنسبة تزيد عن 20 في المائة في الآونة الأخيرة.

واستذكر الرئيس الصيني بارتياح أن أذربيجان كانت من أوائل البلدان التي دعمت مشروع "الحزام الواحد والطريق الواحد" فيما نوقشت آفاق التعاون بين البلدين في هذا السياق.

وتمت الإشارة بارتياح إلى ديناميكيات النمو في حجم البضائع المنقولة من الصين إلى أوروبا عبر الممر الأوسط وتم التأكيد على وجود فرص جيدة للتعاون في هذا الاتجاه.

وجرت الإشارة إلى دعم أذربيجان مبادرات الصين بشأن الأمن العالمي والتنمية العالمية والحضارات العالمية وكذلك المصير المشترك للبشرية كما جاء في الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بينما تم التطرق إلى مسائل التعاون في هذا الصدد.

ودعا الرئيس شي جين بينغ الرئيس إلهام علييف لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في الصين وعددٍ من الفعاليات الاحتفالية التي سيتم تنظيمها على هامشها.

وقبِل رئيسُ الدولة الدعوة بامتنان.