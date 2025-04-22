انخفاض سعر الذهب بأكثر من 91 دولارا في السوق العالمية

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زلزال قوي يضرب اسطنبول
- [15:51]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:34]
توقيع عدد من الوثائق في مجال الطاقة بين أذربيجان والصين
- 22.04.2025 [19:21]
وزير الزراعة يشارك في "ندوة دبلوماسية الزراعة"
- 22.04.2025 [18:31]
عقد مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والجزائر
- 22.04.2025 [16:31]
نتائج الجولة الحادية والثلاثين بدوري الممتاز
- 22.04.2025 [15:57]
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يصل في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية
- 22.04.2025 [15:52]
بطل الجودو الأولمبي الأذربيجاني لا يشارك في بطولة أوروبا
- 22.04.2025 [14:39]
استمرار حصار مبنى التلفزيون الوطني الصربي في بلغراد
- 22.04.2025 [14:30]
وزير الثقافة يجتمع مع نظيره القيرغيزستاني في بشكيك
- 22.04.2025 [14:17]
وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس شركة باور صين تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة
- 22.04.2025 [14:08]
نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف تجتمع مع نائبة رئيس فييت نام
- 22.04.2025 [13:14]
الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يزور جورجيا
- 22.04.2025 [12:45]
ليلى علييفا تلتقي زوجة الأمين العام للجنة المركزية لحزب الشيوعي الفيتنامي
- 22.04.2025 [11:44]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 22.04.2025 [10:56]
الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة شينخوا الصينية – تـــحديــث
- 21.04.2025 [23:00]
الرئيس إلهام علييف: أصبحت الصين الشريك التجاري الرابع لأذربيجان
- 21.04.2025 [22:41]
الرئيس إلهام علييف: نوسع التعاون مع الصين في إطار مبادرة "الحزام والطريق
- 21.04.2025 [22:39]
الرئيس إلهام علييف: شراكتنا الاستراتيجية تتعزز بمحتوى إيجابي جديد
- 21.04.2025 [22:31]
المستشار الثقافي السعودي يزور متحف الأدب الأذربيجاني
- 21.04.2025 [19:41]
نائبا وزير الدفاع يزوران دولة قطر
- 21.04.2025 [19:22]
الرئيس إلهام علييف يعزي رئيس مكتب الكرسي الرسولي في وفاة البابا فرنسيس
- 21.04.2025 [18:58]
مصريون يحتفلون بعيد "شم النسيم" بمناسبة حلول فصل الربيع
- 21.04.2025 [18:32]
رياضيان أذربيجانيان يشاركان في كأس العالم للجمباز الفني في القاهرة
- 21.04.2025 [16:30]
قافلة من 34 عائلة أخرى تصل إلى قرية صاريجالي مسقط رأسها ضمن العودة الكبرى
- 21.04.2025 [15:53]
تطهير مساحة 893.8 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي
- 21.04.2025 [15:37]
عقد الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والعراق
- 21.04.2025 [15:34]
ليلى علييفا تزور مدرسة للمكفوفين في هانوي
- 21.04.2025 [14:03]
نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تزور فيتنام
- 21.04.2025 [13:18]
رئيس الوزراء الباكستاني: استئناف الرحلات الجوية بين لاهور وباكو إنجاز مهم
- 21.04.2025 [12:49]
انخفاض سعر برميل النفط
- 21.04.2025 [11:08]
العودة الكبرى: صاريجالي وباليجا تستقبلان دفعة أخرى من سكانها
- 21.04.2025 [10:58]
تسجيل زلزال في أذربيجان
- 21.04.2025 [09:43]
نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تشارك في عرض أوبرا "سندريلا"
- 20.04.2025 [15:23]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة عيد الفصح
- 20.04.2025 [15:00]
وزير الطاقة الأذربيجاني يشارك في عرض مشروع تغويز مدينة كورتشا الألبانية
- 19.04.2025 [20:17]
عقد الاجتماع الأول لفريق العمل الأذربيجاني والسلوفيني للتعاون الاقتصادي
- 19.04.2025 [17:51]
قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية
- 19.04.2025 [10:19]
الكشف عن دين دولة أذربيجان
- 18.04.2025 [20:44]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى – صور
- 18.04.2025 [20:18]
الرئيس إلهام علييف يهنئ الطائفة المسيحية في أذربيجان
- 18.04.2025 [19:26]
وفد عسكري من كازاخستان يزور وحدات الكوماندوز والقوات الخاصة في أذربيجان
- 18.04.2025 [18:40]
ممثلو السلك الدبلوماسي يصلون إلى مدينة شوشا
- 18.04.2025 [17:49]
تلاميذ مدارس الربيع بالمغرب في خدمة الديبلوماسية الموازية (صور)
- 18.04.2025 [17:02]
الدار البيضاء تحتضن المهرجان الدولي للموسيقى جازابلانكا
- 18.04.2025 [14:25]
حكمت حاجييف ينشر صورة حول زيارة ممثلي السلك الدبلوماسي خانكندي وشوشا
- 18.04.2025 [11:44]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 69 دولارا
- 18.04.2025 [10:33]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 18.04.2025 [10:27]
صدور العدد الجديد من النسخة العربية لمجلة "التراث"
- 18.04.2025 [10:09]
وزير الخارجية يبحث مع سفير فلسطين أوضاع الشرق الأوسط خاصة في غزة
- 17.04.2025 [20:14]
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السلوفينية فرص التعاون في مختلف المجالات
- 17.04.2025 [19:39]
لقاء بين قائدي القوات الجوية الأذربيجانية والصربية
- 17.04.2025 [18:54]
أصول صندوق النفط الحكومي تتجاوز 62.7 مليار دولار
- 17.04.2025 [18:36]
مدير محمية شوشا: تم ترميم أكثر من 27 آثرا في شوشا حتى الآن
- 17.04.2025 [18:01]
الممثل الخاص للرئيس: نحو 1400 نسمة يعيشون في مدينة شوشا
- 17.04.2025 [17:37]
سلوفينيا تعتزم إنشاء مشروع مشترك مع أذربيجان في صناعة السيارات
- 17.04.2025 [17:08]