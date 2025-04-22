تبني إعلان مشترك بشأن إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية الصين الشعبية

بكين، 23 أبريل، أذرتاج

تم قبول "الإعلان المشترك بشأن إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية الصين الشعبية" في بكين في 23 أبريل على هامس قيام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بزيارة دولة جمهورية الصين الشعبية. وتقدم أذرتاج نص الإعلان المشترك:

"إعلان مشترك بشأن إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية الصين الشعبية.

قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بزيارة دولة جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2025 وذلك تلبيةً لدعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

قيّم رئيسا الدولتين عالياً الإنجازات التي تحققت في تطوير العلاقات بين أذربيجان والصين خلال الأعوام الثلاثة والثلاثين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية وأجريا محادثات في أجواء ودية وصادقة. وأكّدا أن كلا البلدين يعتبر الآخر شريكاً استراتيجياً موثوقاً ومهماً يتمتع بأولوية وأعربا عن استعدادهما لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة باستمرار وتوطيد الدعم المتبادل وتطوير التعاون الشامل بما يخدم مصالح شعبي البلدين واتخذا بالإجماع قراراً بشأن إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة.

1. يؤكد الطرفان دعمهما الراسخ لخيارات شعبيهما في سلوك طريق التنمية الذي يتماشى مع ظروفهما الوطنية ويقدمان دعماً حازماً بعضهما لبعض في حماية المصالح الجوهرية والسيادة والأمن ووحدة الأراضي لكل منهما. ويؤكد الجانب الأذربيجاني أن هناك صيناً واحدة فقط في العالم وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين ويعترف بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها ويعارض بحزم أي شكل من أشكال "استقلال تايوان" ويدعم حكومة الصين في تحقيق إعادة توحيد البلد.

تدعم الصين بحزم جدول أعمال السلام الذي اقترحته أذربيجان وتعتبر الألعاب الجيوسياسية الهادفة إلى التصعيد والمواجهة غير مثمرة.

2. وأعلن الجانبان أنهما سيتخذان دبلوماسية قائدي الدولتين والاتفاقات المهمة التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى كمرشد استراتيجي وسيعملان على تعزيز التطور المستمر وطويل الأمد للعلاقات الثنائية.

ويدعم الجانبان تعزيز الحوار السياسي بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب أذربيجان الجديدة. وأكد الطرفان استعدادهما لتعزيز العلاقات بين الحكومتين في إطار آليات منتظمة من أجل دفع التعاون العملي قُدمًا. كما يدعم الجانبان الاتصالات والتبادلات بين الهيئات التشريعية بما في ذلك تنسيق العمل في المنظمات الدولية والإقليمية ويعربان عن عزمهما على إجراء مشاورات منتظمة بين وزارتي الخارجية.

3. واتفق الجانبان على تعزيز التوافق بين مبادرة "الحزام والطريق" واستراتيجية "إحياء طريق الحرير" الوطنية لأذربيجان واستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية حتى عام 2030 وذلك بهدف دفع التحديث بشكل مشترك وخلق فضاء تنمية مشترك جديد ذو مستوى أعلى مع تعزيز الاستدامة والقدرة على الاستمرار والاستقرار على المدى الطويل.

4. وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز دور آلية اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري كآلية تنسيق وإدارة. وتم اتخاذ قرار بتشكيل مجموعة عمل للتعاون الاستثماري بهدف تعزيز التعاون المتبادل في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي وكذلك المساهمة في تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية ذات الجودة العالية. كما يعتزم الجانبان على خلق بيئة ملائمة لتطوير التجارة والاقتصاد بين البلدين من خلال توسيع الوصول المتبادل للمنتجات الزراعية الصديقة للبيئة وعالية الجودة إلى الأسواق تدريجياً.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بهدف ضمان مستوى عالٍ من الضمانات المؤسسية لتعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

وتشيد الصين بمشاركة أذربيجان النشطة في الفعاليات المعرضية الكبرى التي تُعقد في الصين مثل معرض الصين الدولي للمنتجات المستوردة ومعرض كانتون للمنتجات الصينية ومعرض التجارة الدولية للخدمات في الصين وكذلك منتدى الاستثمار والتجارة الدولي في الصين. كما تدعم الصين تنظيم العروض المواضيعية وتأسيس العلاقات في منصات مراكز التجارة والمعارض الوطنية التي تفتتحها أذربيجان في الصين فضلاً عن المشاركة في شبكات التجارة الإلكترونية الصينية. وتشيد أذربيجان بمشاركة الشركات الصينية الرائدة في المعارض والمنتديات الكبرى التي تُعقد في أراضيها.

5. وأعرب الطرفان عن استعدادهما لتعميق التعاون في قطاع الصناعة وتعزيز التحول الرقمي في هذا القطاع بشكل فعال. وأكد الطرفان دعمهما لمؤسسات البلدين في تعزيز وتعميق وتوسيع التعاون التجاري في مجالات مثل الصناعة البتروكيميائية والمعدنية وصناعة النسيج والصيدلة ومعدات التصنيع.

6. وأعرب الطرفان عن استعدادهما لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة بشكل فعال من خلال دعم انتقال الطاقة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والعمل معًا لدفع تشكيل الشراكة العالمية في مجال الطاقة النظيفة.

7. ويُقيّم الطرفان عالياً التعاون بين البلدين في مجال النقل ويعربان عن استعدادهما لمواصلة دعم تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الكفاءة في اللوجستيات والنقل وتعزيز الروابط الإقليمية.

وأشاد الطرفان بتوقيع الاتفاقية بين حكومتي جمهورية أذربيجان وجمهورية الصين الشعبية بشأن النقل متعدد الوسائط الدولي. وتستعد الصين لإنشاء طرق سريعة آمنة ومستقرة ومباشرة عبر مسار الصين وأوروبا والصين عبر بحر الخزر بهدف تعزيز مستوى تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة كفاءة النقل بشكل مستمر بالتعاون مع أذربيجان والدول الأخرى الواقعة على طول هذا المسار. ويحرص الطرفان على تسريع الاتفاق وتوقيع الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن النقل البري وزيادة مستوى تسهيل النقل البري بين أذربيجان والصين وتعزيز الظروف الملائمة لنقل السيارات كما يسعيان إلى إنشاء أساس لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

ويشير الطرفان إلى أن المنتدى العالمي حول تطوير النقل المستدام الذي تنظمه الصين له أهمية إيجابية في تعميق التعاون الثنائي في مجال النقل المستدام.

8. ويشجع الطرفان المؤسسات البحثية والعلماء على إجراء أبحاث مشتركة في المواضيع التي تهم الطرفين وتعزيز نقل التكنولوجيا وتجارية الإنجازات المحققة كما سيعملان على إنشاء منصات بحثية مشتركة.

9. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الطلاب عبر قنوات مختلفة ودعم تطوير معاهد كونفوشيوس في أذربيجان وتعزيز تدريس اللغتين الأذربيجانية والصينية في المؤسسات التعليمية إضافة إلى إقامة علاقات شراكة من مختلف المستويات بين المؤسسات التعليمية من كلا البلدين.

وسيدعم الطرفان التعاون بين الفرق الثقافية والإبداعية ويشجعان تنظيم أيام الثقافة المتبادلة بهدف تعميق التفاهم المتبادل بين الشعبين وتعزيز التبادل بين الحضارات.

ويعرب الطرفان عن استعدادهما لتعزيز تنسيق السياسات السياحية وتوفير الظروف لتنظيم فعاليات تهدف إلى الترويج للسياحة في أراضي كل منهما ودعم العلاقات المهنية بين المؤسسات السياحية والجمعيات القطاعية وغيرها من الهيئات فضلًا عن العمل المشترك لزيادة تدفق السياح الثنائي وتبادل الزيارات بين المواطنين.

وسيوسع الطرفان التعاون في مجالات الصحة والرياضة والسينما والتلفزيون وسيعززان روابط الصداقة عبر دوائر الشباب والأوساط الأكاديمية.

ويدعم الطرفان توسيع التعاون في مجال الإعلام من خلال تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات.

ويعرب الطرفان عن استعدادهما للمساهمة في تسهيل التبادلات بين الشعبين ويرحبان بالتوصل إلى اتفاق حكومي مشترك بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر العادية باعتباره خطوة ستعزز تفعيل العلاقات والتعاون في جميع المجالات.

ويدعم الطرفان علاقات الشراكة القائمة بين مؤسسة حيدر علييف وجمعية الصين للصداقة مع الدول الأجنبية وكذلك اللجنة الصينية لحسن الجوار والصداقة والتعاون التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون فضلًا عن توسيع علاقات مركز نظامي الكنجوي الدولي مع الجمعيات والمؤسسات الصينية المعنية.

10. وشدد الطرفان على أن الإرهاب والانفصالية والتطرف تشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأكدا على أهمية الوقاية من هذه الآفات ومكافحتها بشكل مشترك. وأُشير إلى ضرورة تعزيز الروابط والتبادلات بين أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الأمن في البلدين والتعاون في مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود إضافة إلى مواجهة التحديات في مجال الأمن السيبراني. كما أعرب الطرفان عن استعدادهما لضمان أمن مشاريع التعاون وفرق العمل التابعة لمؤسسات البلدين بشكل مشترك.

ويشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال إزالة الألغام لأغراض إنسانية وفي هذا السياق تثمّن أذربيجان عالياً دعم الجانب الصيني لجهودها في إزالة الألغام ويؤكد الجانب الصيني استعداده لمواصلة تقديم الدعم لتعزيز القدرات في هذا المجال من خلال المساعدات المادية والتقنية.

11. وتُهنئ الصين أذربيجان على استضافتها الناجحة للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ الكوب29. وقد أشاد الجانبان بنتائج الكوب29 باعتبارها إنجازاً تاريخياً ومنعطفاً مهماً من شأنه أن يُسهم إسهاماً كبيراً في الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ.

ودعا الجانبان جميع البلدان إلى دعم عملية الحوكمة المناخية العالمية والوفاء الكامل والصادق بالالتزامات والمسؤوليات بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ" و"اتفاق باريس". كما دعا الجانبان البلدان المتقدمة إلى التعامل بجدية مع مسؤولياتها التاريخية وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي والمعرفي للبلدان النامية ومساعدتها في تعزيز قدراتها على مواجهة تغيّر المناخ. وأكد الجانبان عزمهما على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال مكافحة تغيّر المناخ والمساهمة الكبيرة في حوكمة المناخ العالمية.

وثمّن الجانب الصيني عالياً مبادرة "مسارات العمل متعددة القطاعات من أجل تشكيل مدن مستدامة وصحية" التي طُرحت في إطار مؤتمر الكوب29 برئاسة أذربيجان.

ونظراً لعقد المنتدى العالمي الثالث عشر للتخطيط العمراني في مدينة باكو عام 2026 أعرب الجانب الصيني عن دعمه للجانب الأذربيجاني وأكد استعداده للتعاون الوثيق والفعّال.

12. وتدعم الصين انضمام أذربيجان السريع إلى منظمة التجارة العالمية. ويؤيد الجانبان تعزيز الإصلاح في البنية المالية الدولية من أجل عكس التغيرات الجارية في النظام الاقتصادي العالمي بشكل أفضل. كما يدعم الجانبان تحرير وتبسيط التجارة والاستثمار ويعارضان الأحادية والحمائية والاستبداد وانتهاك قواعد التجارة العالمية ويؤكدان عزمهما المشترك على حماية نظام التجارة المتعدد الأطراف من أجل الازدهار المشترك.

13. ويبذل الجانبان جهوداً لحماية نظام عالمي يتمحور حول الأمم المتحدة ونظام دولي يستند إلى القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويعارضان الهيمنة وسياسات القوة. كما يؤيد الجانبان تعزيز القيم الإنسانية المشتركة مثل السلام والتنمية والمساواة والعدالة والديمقراطية والحرية ويسعيان إلى إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.

14. ويؤكد الجانبان التزامهما بمبادئ التشاور المشترك والبناء المشترك والاستخدام المشترك والحفاظ على التعددية واستعدادهما لتعزيز تحسين نظام الحوكمة العالمية. ويؤيد الجانبان تعزيز الدور التنسيقي المحوري للأمم المتحدة وزيادة تمثيل وحقوق التصويت للبلدان ذات الأسواق الناشئة والدول النامية ويعربان عن استعدادهما لمواصلة التعاون الوثيق في إطار الأمم المتحدة والهياكل متعددة الأطراف الأخرى.

15. وتعلن أذربيجان عن دعمها النشط لمبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية التي اقترحتها الصين كما تعرب عن استعدادها للانضمام إلى "مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية" بهدف توحيد الجهود لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة. وتؤكد أذربيجان كذلك استعدادها لإقامة علاقات وتعاون متبادل مع الجانب الصيني في مجال الأمن العالمي وبذل جهود مشتركة من أجل السلام والأمن. وتثمن أذربيجان عاليًا القرار الذي تقدمت به الصين في الأمم المتحدة بشأن إعلان "اليوم الدولي للحوار بين الحضارات" وتؤكد استعدادها للدفاع المشترك عن احترام تنوع الحضارات وتعزيز التبادل والتعاون الإنسانيين بشكل فعال. ومن جانبها تدعم الصين جهود أذربيجان ومبادرتها المعنونة "عملية باكو" بوصفها منصة عالمية لتعزيز الحوار بين الثقافات فضلًا عن دعمها للمنتديات العالمية التي تُعقد في إطار هذه المبادرة.

16. وتدعم أذربيجان رئاسة الصين لمنظمة شنغهاي للتعاون وتثمن الجهود العملية التي تبذلها الصين من أجل تطوير المنظمة بشكل نوعي. وتؤكد أذربيجان استعدادها للمشاركة النشطة في فعاليات "عام التنمية المستدامة في منظمة شنغهاي للتعاون" وتعميق التعاون الشامل مع البلدان الأعضاء في المنظمة. ومن جهتها تدعم الصين رفع الوضع القانوني لأذربيجان في منظمة شنغهاي للتعاون.

17. وتدعم الصين رئاسة أذربيجان في منتدى التفاعل وبناء الثقة في آسيا وتثمن جهود أذربيجان في تنظيم سلسلة من الفعاليات تحت عنوان "منتدى التفاعل وبناء الثقة في آسيا أقوى: التعاون في آسيا والرقمنة والتنمية المستدامة" التي تهدف إلى تطوير منتدى التفاعل وبناء الثقة في آسيا.

18. وعبر رئيس جمهورية أذربيجان عن شكره لرئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ على ما تلقته البعثة الأذربيجانية من الضيافة الكريمة ودعا في بدوره الرئيس شي جين بينغ لزيارة أذربيجان في وقت مناسب للطرفين.

رئيس جمهورية أذربيجان

رئيس جمهورية الصين الشعبية

مدينة بكين، 23 أبريل 2025م. "