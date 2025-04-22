الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الدولة الصيني – تـــحديــث

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييفا 23 أبريل نيسان مع رئيس مجلس دولة الصيني لي تشيانغ.

وشهد الاجتماع التشديد مرة أخرى على أن تبني الإعلان المشترك بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والصين في يوليو العام الماضي يدل على المستوى العالي للعلاقات الثنائية. وتناول الاجتماع أهمية الإعلان المشترك بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقع عليها اليوم مع الإشارة إلى انه يعكس روح وطابع العلاقات الثنائية. وقيل إن علاقات البلدين ارتقت خلال المدة القصيرة التي لم تتجاوز عن مدة العام الواحد من مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وذلك يدل بدوره على ديناميكية تطور العلاقات الثنائية.

وجرت الإشارة إلى أن أذربيجان والصين بلدان صديقان يتفاعلان في جميع المجالات تفاعلا فعالا فيما تم التعبير عن الارتياح من تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بجانب المجال السياسي ومن تشكل حجم التبادل السلعي الثنائي بنسبة 20 في المائة في العام الماضي ليصل إلى 3.7 مليارات دولار ومن زيادة حجم التبادل السعي الثنائي خلال مدة الثلاثة أشهر من العام الجاري بنسبة تبلغ 40 في المائة.

وذكر رئيس الدولة أن الصين شريكنا التجاري الرابع مع كونها شريكنا الأول في الاستيراد بينما أكد الرئيس إلهام علييف على تحقيق الإعلان بشأن الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات تحقيقا ناجحا قائلا إن أذربيجان والصين تبذلان الجهود الفاعلة في تعاون النقل واللوجستية الذي يشمل على عدد كبير من بلدان أوراسيا.

وتم التنويه في الاجتماع إلى التعاون الثنائي ضمن المنظمات الدولية ومن ضمنها منظمة شانغهاي للتعاون والى تبادل أذربيجان والصين دعم سلامة أراضي وسيادة بعضهما بعضا على الدوام وتأييد أذربيجان بسياسة "الصين الواحدة" دوما. كما تطرق الاجتماع إلى جهود البلدين في محاربة الإرهاب والتطرف والانفصالية.

وتم التشديد على تأييد أذربيجان والصين بنظام العلاقات الدولية المعتمد على الأمم المتحدة فيما قال رئيس الدولة في هذا السياق إنه من الضروري إنشاء آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حيث إن أذربيجان قد عانت للمدة الطويلة من عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتذكر الرئيسان الاجتماع الأخير للجنة الحكومية المشتركة المنعقد في باكو وعقد منتدى الأعمال على هامشه مع الإشارة إلى توقيع العقود الخاصة بالتعاون في مختلف المجالات بين شركات أذربيجان والصين على هامش تلك الفعاليات.

وتناول رئيس الوزراء الصيني أهمية الممر الأوسط مشيرا إلى زيادة حجم النقل عبر هذا المسار.

وجرى التطرق إلى الجهود المشتركة الأذربيجانية الصينية في سبيل المزيد من توسيع فرص تمرير الشحن عن طريق الممر الأوسط.

ونوقشت في الاجتماع الشؤون الخاصة بفرص تعاون بين شركات اذربيجانية وصينية في مجال الطاقة وكذلك القطاع النفطي الغازي وبتطبيق التكنولوجيا الصينية في البلد تطبيقا أوسع مع الإشارة إلى وجود إمكانيات استثمارية كبيرة في هذا المجال.

كما بحث الطرفان مسائل التعاون في إزالة الألغام من الأراضي الأذربيجانية حيث ذكر لي تشيانغ أن الجانب الصيني مستعد لتقديم دعم في فعاليات إزالة الألغام من الأراضي.

وتناول الاجتماع أهمية توقيع وثيقة الإعفاء المتبادل عن تأشيرة الدخول لمواطني البلدين بعد إعفاء أذربيجان أحادي الجانب مواطني الصين عن تأشيرة الدخول مع التعبير عن الأمل في إسهام هذه الوثيقة في تطوير التواصل بين الناس والسياحة.

وتناول الجانبان مسائل التعاون الثنائي في مجال الزراعة ومن ضمها تربية دودة القز وزراعة القطن ومعدات وأجهزة الزراعة مع التشديد على دعم الصين سياسة أذربيجان المنتهجة في تنويع الاقتصاد ومفهوم التحول الرقمي والتنمية الرقمية الأذربيجاني.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول التعاون الثقافي والإنساني مع الإشارة بالامتنان إلى المشاريع التي تنفذها مؤسسة حيدر علييف في الصين.