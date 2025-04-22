توقيع الوثائق بين أذربيجان والصين في بكين

بكين، 23 أبريل، (أذرتاج)

أقيم في بكين يوم 23 أبريل حفل توقيع الوثائق بين أذربيجان والصين بمشاركة رئيسي جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف والصين الشعبية شي جين بينغ.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف والرئيس شي جين بينغ وقعا أولا على " الإعلان المشترك بشأن إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية الصين الشعبية".

وتم التوقيع على "الاتفاقية بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان والصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة للمواطنين حاملي جوازات السفر العادية" و"مذكرة التفاهم بين وكالة أذربيجان لإزالة الألغام ووزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية بشأن تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية" من قبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.

ووقع نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي على "اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين جمهوريتي أذربيجان والصين الشعبية".

كما وقع نائب رئيس وزراء أذربيجان شاهن مصطفايف ومدير وكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية تشين شياودونغ على "اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان والصين الشعبية".

ووقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير العلوم والتكنولوجيا الصيني ين هيجون على "بروتوكول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين وزارتي العلوم والتعليم الأذربيجانية والعلوم والتكنولوجيا الصينية".

ووقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير العدل الصيني شي رون على "مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وزارتي العدل الأذربيجانية والعدل الصينية."

ووقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الثقافة والسياحة الصيني سون ييلي على "بروتوكول التعاون الثقافي بين وزارتي الثقافة الأذربيجانية والثقافة والسياحة الصينية للفترة 2025-2029".

ووقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ورئيس الإدارة الوطنية للملكية الفكرية الصينية شين تشانغيو على "مذكرة التفاهم بين وكالة الملكية الفكرية الأذربيجانية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية الصينية".

ووقع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف ورئيس الإدارة الوطنية للفضاء الصينية شان كوندي على "مذكرة التفاهم بشأن التعاون في الفضاء واستخدام الفضاء للأغراض السلمية بين وزارة التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية والإدارة الوطنية للفضاء الصينية".

وتم التوقيع على "مذكرة التفاهم بين صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني ومؤسسة الاستثمار الصينية" من قبل المدير التنفيذي لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني إسرافيل محمدوف ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الصينية كان تشينسون.

ووقع نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني جينج شانغجي على "خطة التعاون بشأن الترويج المشترك لمبادرة "حزام واحد وطريق واحد" بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان والصين الشعبية ".

ووقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ورئيس لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية جينج شانغجي على "مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون بين وزارة البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجانية ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية".

ووقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني لي ليتشنغ على "مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الصناعة بين وزارتي الاقتصاد الأذربيجاني والصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية".

ووقع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف ووزير النقل الصيني ليو وي على "اتفاقية النقل المتعدد الوسائط الدولي بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان والصين الشعبية".

ووقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو على "مذكرة التفاهم بشأن تعميق التعاون الثنائي في مجال التجارة الخالية من الحواجز بين وزارتي الاقتصاد الأذربيجانية والتجارة الصينية" وعلى "مذكرة التفاهم بشأن تعزيز التعاون الاستثماري في الاقتصاد الرقمي بين وزارتي الاقتصاد الأذربيجانية والتجارة الصينية."

ووقع السفير الأذربيجاني لدى الصين بنياد حسينوف ورئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية فو هوا على "اتفاقية تبادل الأخبار والتعاون بين وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج ووكالة أنباء شينخوا الصينية".

ووقع السفير الأذربيجاني لدى الصين بنياد حسينوف ورئيس مجموعة الصين للإعلام شين هايكسيون على "اتفاقية التعاون بين شركة البث التلفزيوني والإذاعي الأذربيجانية المساهمة المغلقة ومجموعة الصين للإعلام".

ووقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ورئيس الإدارة الوطنية للمعلومات الصينية ليو ليهونغ على "مذكرة التفاهم بشأن تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي بين وزارة الاقتصاد الأذربيجانية والإدارة الوطنية للمعلومات الصينية".

ووقع السفير الأذربيجاني لدى الصين بنياد حسينوف ورئيس بلدية مدينة أورومتشي الصينية يعقوب بايدولا على "رسالة النية بشأن إقامة علاقات توأمة بين مدينة نخجوان بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية ومدينة أورومتشي في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم الصينية."