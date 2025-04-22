سيدة أذربيجان الأولى مهربان علييفا وابنتها ليلى علييفا وأفراد العائلة الآخرون يتعرفون على قاعة الشعب الكبرى في بكين

بكين، 23 أبريل، (اذرتاج)

تعرفت سيدة أذربيجان الأولى مهربان علييفا وابنتها ليلى علييفا وأفراد العائلة الآخرون على قاعة الشعب الكبرى في بكين.

أفادت وكالة أذرتاج ان قاعة الشعب الكبرى الواقعة في وسط بكين على الجانب الغربي من ساحة تيان آن من هي قاعة دولة حيث تقام فيها الفعاليات والاحتفالات الرسمية على أعلى مستوى بما في ذلك مؤتمرات الحزب الشيوعي الصيني والاجتماعات السنوية لأعلى هيئة تشريعية الجمعية الوطنية لممثلي الشعب فضلا عن احتفالات الاجتماع الرسمي لرؤساء الدول الأجنبية.

تم تشييد قاعة الشعب الكبرى بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وتم تدشينه في عام 1959. إن القاعة التي تم تصميمها كرمز للوحدة الوطنية للشعب الصيني تتكون من ثلاثة أجزاء. ويضم المجمع قاعتين كبيرة ورئيسية وقاعات مؤتمرات وحفلات واستقبال رسمية للضيوف إضافة إلى مبنى مكاتب اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لممثلي الشعب. وتضم قاعة الشعب الكبرى قاعات تحمل أسماء كل منطقة من مناطق الصين.

وتفتح القاعة أبوابها أمام الجمهور في أيام معينة من الشهر عندما لا تكون هناك فعاليات حكومية.