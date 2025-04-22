الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يلتقي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني – تـــحديـــث

بكين، 23 أبريل، (اذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 23 أبريل رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي.

أفادت وكالة أذرتاج أن تشاو له جي أشار بالامتنان إلى تنمية أذربيجان المستدامة بقيادة الرئيس إلهام علييف والى زيادة سمعتها الدولية والى الإنجازات التي تحققت في المجال الاقتصادي والى تحسين رفاهية السكان. وأكد أن العلاقات بين الصين وأذربيجان هي علاقات صداقة وشراكة استراتيجية. وقال إن إن علاقات البلدين تشهد اليوم أعلى مرحلة من التطور في تاريخها بفضل جهود زعيمي البلدين.

وأكد الرئيس إلهام علييف بدوره أن علاقات البلدين ارتقت اليوم أعلى مرحلة من تطورها وهي مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أنه كان وما زال يدعم سياسة "الصين الواحدة" وأنه يدين بشكل لا لبس فيه الانتخابات التي أجريت في تايوان. وقال الرئيس إلهام علييف إن أذربيجان والصين تبذلان جهودا مشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف والانفصالية والراديكالية.

كما تطرق الرئيسان إلى التعاون بين البلدين في إطار المنظمات الدولية وأكدا على أهمية الممر الأوسط. وتمت الإشارة الى أن حجم شحنات الشركات الصينية المنقولة عبر الممر الأوسط ازداد في الآونة الأخيرة بنسبة تزيد عن 80 في المائة مع الإشارة بالامتنان إلى زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بنسبة 20 في المائة.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور التعاون البرلماني بين الصين وأذربيجان بما في ذلك العلاقات بين فريقي الصداقة ولجنتي البرلمانيين.

وتم التطرق إلى التعاون بين حزب أذربيجان الجديدة والحزب الشيوعي الصيني وتم التأكيد في هذا السياق على أهمية تبادل الخبرات في مختلف جوانب الحوكمة وتم تبادل وجهات النظر حول تطوير العلاقات في مجالات الشباب والثقافة والرياضة وآفاق تأسيس جامعة أذربيجانية صينية مشتركة.

وتطرق الجانبان كذلك إلى مسائل التعاون في مجال الطاقة المتجددة مع التشديد على تحديد شركة بي واي دي المحدودة الصينية كشريك استراتيجي لتصدير السيارات الكهربائية إلى أذربيجان وللإنتاج المحلي لعدد من الحافلات الكهربائية.