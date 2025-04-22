مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس إلهام علييف

بكين، 23 أبريل، (اذرتاج)

أقيمت 23 أبريل في بكين، مأدبة رسمية باسم رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ والسيدة عقيلته بنغ لي يوان على شرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا.