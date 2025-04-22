ارتفاع حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وجورجيا بنسبة 1.9 في المائة في الربع الأول

تبليسي، 23 أبريل، (أذرتاج)

قالت هيئة الإحصاء الوطنية الجورجية في بيان إن حجم التبادل التجاري الخارجي الجورجي ارتفع بنسبة 16.1 في المائة خلال الفترة ما بين أشهر يناير – مارس من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 ليصل إلى 5.6 مليار دولار (باستثناء التجارة غير المنظمة).

أفادت وكالة أذرتاج عن بيان الهيئة الجورجية أن قيمة استيراد البلد من المنتجات خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغت 4.2 مليار دولار وذلك اكثر بنسبة 20.1 في المائة من مؤشرات أشهر يناير - مارس عام 2024. وارتفع حجم الصادرات بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بالفترة من يناير إلى مارس 2024 ليصل إلى 1.4 مليار دولار.

وبلغ العجز التجاري الجورجي 2.8 ملياري دولار وذلك أكثر بنسبة 28.8 في المائة من معدلات نفس الفترة من العام الماضي.

وأما حجم التبادل التجاري بين جورجيا وأذربيجان خلال الفترة المذكورة فقد تم تسجيل زيادة بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليشكل 305.5 مليون دولار. وتحتل أذربيجان بهذا المؤشر المرتبة الخامسة بين شركاء جورجيا للتجارة الخارجية.

واحتلت الولايات المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لجورجيا حيث إن حجم التبادل التجاري الثنائي بينهما بلغ 670 مليون دولار.

ومن بين شركاء جورجيا في التجارة الخارجية تحتل تركيا المرتبة الثانية بـ663.3 مليون دولار وروسيا المرتبة الثالثة بـ642.8 مليون دولار والصين المرتبة الرابعة بـ443.5 مليون دولار.