رئيس البنك المركزي يكشف عن توقعات متوسط سعر النفط والغاز

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

قال رئيس البنك المركزي الأذربيجاني طالع كاظموف في مؤتمر صحفي عقده في 23 أبريل اليوم إنه من المتوقع أن يكون متوسط سعر الغاز الطبيعي 300 دولار لكل ألف متر مكعب.

وذكر كاظموف انه يتوقع أن يكون متوسط سعر النفط للعام الجاري أكثر من 70 دولارا.