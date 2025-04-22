البنك المركزي يتوقع النمو الاقتصادي بنسبة 3ر3 في المائة هذا العام في أذربيجان

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

قال رئيس بنك أذربيجان المركزي طالح كاظموف في مؤتمر صحفي منعقد في 23 أبريل نيسان اليوم إن البنك المركزي يتوقع النمو الاقتصادي بنسبة 3ر3 في المائة هذا العام في البلد.

وأشار كاظموف إلى أن البنك المركزي يتوقع النمو الاقتصادي بنسبة 4ر2 في المائة عام 2026م.

وذكر كاظموف أن البنك المركزي يتوقع نموا بنسبة 7ر4 في المائة في القطاع غير النفطي والغاز وبنسبة 6ر4 في المائة مضيفا أن تنبؤات البنك المركزي للاقتصاد الكلي متفائلة على وجه العموم."