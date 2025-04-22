باكو، 23 أبريل، (أذرتاج)

تم الكشف عن تميمتي دورة الألعاب الثالثة لرابطة الدول المستقلة التي ستقام في أذربيجان في مؤتمر صحفي أول مخصص للدورة.

وقيل إن تميمتي "نمر وليلى" تُعدان النشيطان والودودان رمزان للألعاب وتم تصميم النمر على شكل النمر القوقازي وليس مجرد رمز بل يجسد الطبيعة الغنية والقوة والضيافة في أذربيجان أيضا حيث يسكن هذا الحيوان النادر المناطق الرائعة من بلدنا منذ العصور القديمة.

يذكر أن النمر مدرج في برنامج "الخمسة الكبار" الذي يشمل حماية 5 أنواع من الحيوانات المهددة بالانقراض في القوقاز وفي "الكتاب الأحمر" الأذربيجاني وفي "القائمة الحمراء" للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كونه مُصنَّفا على أنه مهدد بالانقراض بشكل حرج.

ويشار إلى أن المنافسات التي ستستمر من 28 سبتمبر إلى 8 أكتوبر تشمل 23 نوعا رياضيا. وتقام المباريات في مدن كنجه ومنكجوير وغابالا وشاكي وجويجول ويفلاخ وخانكندي.