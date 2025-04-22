رئيس الوزراء يتصل هاتفيا بنائب رئيس تركيا

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

اتصل رئيس مجلس وزراء أذربيجان علي أسدوف 23 أبريل هاتفيا بنائب رئيس تركيا جودت يلماظ.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أسدوف أعرب عن القلق بوقوع سلسلة من الهزات الأرضية في مدينة إسطنبول مؤكدا على وقوف أذربيجان بجوار تركيا الشقيقة في مثل هذا الظرف الصعب كما هو الحال على الدوام.

وناقش الطرفان تدابير تتخذ لتقييم نتائج الهزات الأرضية ولإزالة عواقبها من طرف هياكل تركيا المعنية في الوقت الحاضر.