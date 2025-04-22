وفد حزب أذربيجان الجديدة يزور الصين

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

زار نائب رئيس حزب أذربيجان الجديدة رئيس الجهاز المركزي للحزب طاهر بوداقوف مع الوفد المرافق له جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في منتدى الأحزاب السياسية لمنظمة شنغهاي للتعاون وذلك بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني.

وجاء في بيان الحزب الأذربيجاني أن الوفد الأذربيجاني شارك في 23 أبريل في اللقاء الذي عُقد بين رؤساء الوفود المشاركة حيث التقى مع أمين لجنة الحزب في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الأويغور ما شينجوي. وقد أكد ما شينجوي خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة التي توليها الصين لتطوير العلاقات مع الدول التي تمثلها الأحزاب السياسية المدعوة إلى المنتدى، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

كما شارك الوفد في مراسم الافتتاح والجلسة العامة لمنتدى الأحزاب السياسية لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي عُقد في مدينة أورومتشي. وقد حضر المنتدى ما يقرب من 200 ممثل من 23 بلدا. وسلطت الكلمات الافتتاحية الضوء على مسار تطور منظمة شنغهاي للتعاون منذ تأسيسها عام 2001 وعلى إسهاماتها الملحوظة في إرساء الاستقرار وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة في أوراسيا من خلال الحوار السياسي والتعاون المتبادل النفع. كما أُشير إلى أن تزايد عدد الدول الأعضاء والشركاء في المنظمة يعكس تزايد نفوذها كمؤسسة دولية تدعو إلى السلام الدائم والتعاون متعدد الأطراف.

كما حضر الوفد الأذربيجاني المأدبة الرسمية التي أُقيمت على شرفهم بدعوة من أمين لجنة الحزب لمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الأويغور ما شينجوي ومدير دائرة العلاقات الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيانشاو.

واطّلع الوفد على متحف تخطيط مدينة أورومتشي ومركز إدارة المدينة ومعرض مكافحة الإرهاب والتطرف في مركز المؤتمرات والمعارض الدولي في أورومتشي. كما نُظّمت زيارة مقر شركة TBEA في مدينة تشانغتشي التابعة للمنطقة الذاتية الحكم وهي شركة متخصصة في إنتاج معدات نقل وتحويل الطاقة الكهربائية إضافة إلى زيارة منتزه شينجيانغ للمعارض الزراعية.