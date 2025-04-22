رئيسة المجلس الوطني تتصل هاتفيا برئيس برلمان تركيا

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

اتصلت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا هاتفيا في 23 أبريل برئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن غفاروفا أعربت عن قلقها بسلسلة الهزات الأرضية الحادثة في مدينة إسطنبول.

وأكدت مرة أخرى على وقوف أذربيجان وتركيا جنبا لجنب كونهما بلدين شقيقين في السراء والضراء على الدوام.

وعبر رئيس البرلمان التركي عن الامتنان من الاهتمام والدعم محيطا إياها علما بالتدابير المتخذة في إزالة عواقب الهزات الأرضية.