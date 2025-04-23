اجتمع الرئيس إلهام علييف مع رئيس شركة هندسة الطاقة الصينية في بكين

باكو، 24 أبريل، أذرتاج

اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الرابع والعشرين من أبريل في بكين مع رئيس شركة هندسة الطاقة الصينية تشاينا إنيرجي إنجنيرينغ كوربوريشن ليميتيد سونغ هايليانغ.

وتم التأكيد على أن شركة هندسة الطاقة الصينية تنفذ عدة مشاريع في أذربيجان في الوقت الحاضر. وأشير إلى أن الشركة مقاولة مشروع طاقة الرياح العملاق بقدرة واحد غيغاواط في بحر الخزر. كما استثمرت الشركة في مشاريع طاقة شمسية ومشاريع أخرى في محافظة فضولي.

وقدّم سونغ هايليانغ مقترحات الشركة التي يترأسها بشأن التعاون مع أذربيجان في مجال ممرات الطاقة.

وأشار رئيس الدولة إلى أولوية وطابع التعاون الاستراتيجي مع شركة تشاينا إنرجي إنجنيرينغ كوربوريشن ليميتيد.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مشروع التخطيط المشترك في مجال الطاقة على المدى الطويل. وتجدر الإشارة إلى التوقيع على وثيقة بهذا الشأن في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأذربيجاني الصين.

وجرت مناقشة مسألة إنشاء مركز أبحاث للطاقة في أذربيجان في المستقبل ونظرًا للخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة في مجال إدارة المياه تم كذلك تبادل وجهات النظر حول إمكانية التعاون في هذا المجال.

هذا وجدير بالذكر أن الشركة التي تشمل مجالات نشاطها مشاريع الطاقة المتجددة وطاقة الهيدروجين وتخزين الطاقة وبناء شبكات الطاقة الكهربائية الكبرى تمتلك 256 فرع في 147 بلد وتنفذ في الوقت الحاضر 416 مشروع وتسيطر على 50 في المائة من سوق الطاقة المتجددة في الصين.