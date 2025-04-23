الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لشبكة تلفزيون الصين الدولية في بكين

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انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [10:51]
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:49]
رئيسة المجلس الوطني تتصل هاتفيا برئيس برلمان تركيا
- 23.04.2025 [21:35]
وفد حزب أذربيجان الجديدة يزور الصين
- 23.04.2025 [21:31]
رئيس الوزراء يتصل هاتفيا بنائب رئيس تركيا
- 23.04.2025 [20:22]
رئيس البنك المركزي يكشف عن توقعات متوسط سعر النفط والغاز
- 23.04.2025 [19:51]
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الدولة الصيني – تـــحديــث
- 23.04.2025 [16:26]
الرئيس إلهام علييف يزور النصب التذكاري لأبطال الشعب في بكين
- 23.04.2025 [16:05]
زلزال قوي يضرب اسطنبول
- 23.04.2025 [15:51]
رواق أذربيجان بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط يحظى بإعجاب وتقدير زواره – صور
- 23.04.2025 [15:14]
مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس إلهام علييف
- 23.04.2025 [14:20]
توقيع الوثائق بين أذربيجان والصين في بكين
- 23.04.2025 [13:30]
انخفاض سعر الذهب بأكثر من 91 دولارا في السوق العالمية
- 23.04.2025 [10:52]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 23.04.2025 [10:34]
سعر برميل من النفط الأذربيجاني يقترب من 70 دولار
- 23.04.2025 [09:58]
مراسم استقبال رسمية للرئيس الأذربيجاني في بكين
- 23.04.2025 [08:40]
توقيع عدد من الوثائق في مجال الطاقة بين أذربيجان والصين
- 22.04.2025 [19:21]
وزير الزراعة يشارك في "ندوة دبلوماسية الزراعة"
- 22.04.2025 [18:31]
عقد مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والجزائر
- 22.04.2025 [16:31]
نتائج الجولة الحادية والثلاثين بدوري الممتاز
- 22.04.2025 [15:57]
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يصل في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية
- 22.04.2025 [15:52]
بطل الجودو الأولمبي الأذربيجاني لا يشارك في بطولة أوروبا
- 22.04.2025 [14:39]
استمرار حصار مبنى التلفزيون الوطني الصربي في بلغراد
- 22.04.2025 [14:30]
وزير الثقافة يجتمع مع نظيره القيرغيزستاني في بشكيك
- 22.04.2025 [14:17]
وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس شركة باور صين تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة
- 22.04.2025 [14:08]
نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف تجتمع مع نائبة رئيس فييت نام
- 22.04.2025 [13:14]
الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يزور جورجيا
- 22.04.2025 [12:45]
ليلى علييفا تلتقي زوجة الأمين العام للجنة المركزية لحزب الشيوعي الفيتنامي
- 22.04.2025 [11:44]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 22.04.2025 [10:56]
الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة شينخوا الصينية – تـــحديــث
- 21.04.2025 [23:00]
الرئيس إلهام علييف: أصبحت الصين الشريك التجاري الرابع لأذربيجان
- 21.04.2025 [22:41]
الرئيس إلهام علييف: نوسع التعاون مع الصين في إطار مبادرة "الحزام والطريق
- 21.04.2025 [22:39]
الرئيس إلهام علييف: شراكتنا الاستراتيجية تتعزز بمحتوى إيجابي جديد
- 21.04.2025 [22:31]
المستشار الثقافي السعودي يزور متحف الأدب الأذربيجاني
- 21.04.2025 [19:41]
نائبا وزير الدفاع يزوران دولة قطر
- 21.04.2025 [19:22]
الرئيس إلهام علييف يعزي رئيس مكتب الكرسي الرسولي في وفاة البابا فرنسيس
- 21.04.2025 [18:58]
مصريون يحتفلون بعيد "شم النسيم" بمناسبة حلول فصل الربيع
- 21.04.2025 [18:32]
رياضيان أذربيجانيان يشاركان في كأس العالم للجمباز الفني في القاهرة
- 21.04.2025 [16:30]
قافلة من 34 عائلة أخرى تصل إلى قرية صاريجالي مسقط رأسها ضمن العودة الكبرى
- 21.04.2025 [15:53]
تطهير مساحة 893.8 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي
- 21.04.2025 [15:37]
عقد الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والعراق
- 21.04.2025 [15:34]
ليلى علييفا تزور مدرسة للمكفوفين في هانوي
- 21.04.2025 [14:03]
نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تزور فيتنام
- 21.04.2025 [13:18]
رئيس الوزراء الباكستاني: استئناف الرحلات الجوية بين لاهور وباكو إنجاز مهم
- 21.04.2025 [12:49]
انخفاض سعر برميل النفط
- 21.04.2025 [11:08]
العودة الكبرى: صاريجالي وباليجا تستقبلان دفعة أخرى من سكانها
- 21.04.2025 [10:58]
تسجيل زلزال في أذربيجان
- 21.04.2025 [09:43]
نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تشارك في عرض أوبرا "سندريلا"
- 20.04.2025 [15:23]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة عيد الفصح
- 20.04.2025 [15:00]
وزير الطاقة الأذربيجاني يشارك في عرض مشروع تغويز مدينة كورتشا الألبانية
- 19.04.2025 [20:17]
عقد الاجتماع الأول لفريق العمل الأذربيجاني والسلوفيني للتعاون الاقتصادي
- 19.04.2025 [17:51]
قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية
- 19.04.2025 [10:19]