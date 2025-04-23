السفير البريطاني السابق: دور أذربيجان في الاتصال العابر لبحر الخزر يشكل عاملا توجيهيا مهما في تنمية المنطقة

لندن، 24 أبريل، (أذرتاج)

قال عضو المجلس الاستشاري لمركز سياسة بحر الخزر والسفير البريطاني السابق لدى أذربيجان جيمس شارب إن قدرات أذربيجان المتنامية في مجال النقل والخدمات اللوجستية لا تكسب أهمية استراتيجية للبلد فقط بل ولكن لمستقبل منطقة جنوب القوقاز ككل أيضا.

وأشار شارب في تصريح خصه بوكالة أذرتاج إلى أن أذربيجان تحتل مكانة حاسمة في إقامة العلاقات بين أوروبا وآسيا الوسطى. ولفت الانتباه خاصة إلى الموقع الجيوستراتيجي الفريد لميناء ألات قائلا "تلتقي جميع طرق الممر الأوسط هذه في ألات فلذلك من المهم للغاية أن تطوّر أذربيجان ميناء ألات كمركز للنقل".

وأضاف أن أهمية أذربيجان لا تقتصر على وظيفة الترانزيت موضحا أن بلدنا تتمتع بإمكانيات هائلة في مجال معالجة المنتجات وتطوير القطاعات الصناعية والإنتاج أيضا حيث قال "لا يكفي مجرد نقل المواد الخام من نقطة إلى أخرى بل السؤال الذي يطرح نفسه أين تُعالج؟ أين تُخلق القيمة المضافة؟ إن تطوير هذه الأدوات يفتح آفاقا واسعة أمام أذربيجان لتصبح ليس فقط دولة عبور بل مركزا للتنمية الصناعية والاقتصادية أيضا".