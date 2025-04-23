أوزبكستان تخطط إنشاء قمر صناعي عِلمي بالتعاون مع الدول التركية

باكو، 24 أبريل، (أذرتاج)

قال رئيس إدارة تطوير صناعة الطيران والفضاء بوكالة أوزبكستان لأبحاث وتكنولوجيا الفضاء محي الدين إبراهيموف خلال مؤتمر تكنولوجيات الفضاء الذي عقد في باكو إن أوزبكستان تخطط إنشاء قمر صناعي علمي بالتعاون مع الدول التركية موضحا "أننا نتعاون مع عدد من البلدان في هذا المجال وأود هنا أن أؤكد بشكل خاص على التعاون مع الصين وكازاخستان ونكون سعداء بالتعاون مع أذربيجان في مجال تكنولوجيات الفضاء أيضا."

وأضاف إبراهيموف "تتعاون أوزبكستان حاليا مع 30 بلدا ويجري العمل على تخصيص 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأوبكستاني لقطاع الفضاء وتعمل أوزبكستان على تعزيز التعليم والإدماج وتنمية الموارد البشرية في قطاع الفضاء ومن المقرر عقد مؤتمر دولي للملاحة الفضائية في مدينة سمرقند الأوزبكية عام 2028. كما تخطط أوزبكستان إنشاء قمر صناعي علمي بالتعاون مع الدول التركية ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي في منتصف عام 2026".