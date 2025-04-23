سياح دوليون من 30 بلدا في مدينة شوشا صورة

شوشا، 24 أبريل، (أذرتاج)

وصل السياح الدوليون المؤثرون الذين كانوا يزورون قراباغ وزنكزور الشرقية بمبادرة من نادي السياح العالمي الشهير "نوماد مانيا"، إلى مدينة شوشا بعد فضولي.

أفادت وكالة أذرتاج أن السياح الدوليين المؤثرين من 30 بلدا سيتعرفون على طبيعة مدينة شوشا الغامضة وأماكنها التاريخية وأعمال الترميم وإعادة البناء المنفذة فيها.

ويتولى قيادة المجموعة السياح الشهير عالميا ومؤسس نادي "نوماد مانيا" هاري ميتسيديس. وتزور المجموعة قراباغ وزنكزور الشرقية لمدة 3 أيام لتشاهد أعمال الترميم وإعادة البناء الضخمة التي يتم تنفيذها وأنشطة إزالة الألغام والفظائع والدمار الذي ارتكبته أرمينيا أثناء الاحتلال.

وتلعب هذه الرحلة دورا استثنائيا في الترويج للأراضي المحررة في إطار "السياحة السوداء".

ويذكر أنه خلال السنوات الخمس التي مرت منذ الحرب الوطنية قامت وفود واسعة النطاق من شبكات السياح الدولية الرئيسية في العالم ومن بينها ETIC وMTP وTCC و"نوماد مانيا" ونادي السياح الأتراك و"نادي-100" السويدي و"Piki Reels" البريطاني و"Vagaclub" النرويجي بـ12 رحلة إلى قراباغ وزنكزور الشرقية واستمرارا للعملية تعد هذه الرحلة الجماعية الثالثة عشرة للمسافرين الدوليين إلى المناطق المحررة.