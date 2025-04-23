اجتماع القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي يعقد في خانكندي

باكو، 24 أبريل، (أذرتاج)

قال نائب رئيس إدارة التعاون الاقتصادي لوزارة الخارجية روشن ميرزايف في كلمة ألقاها في حلقة نقاش أقيمت في مركز تحليل العلاقات الدولية حول موضوع "أذربيجان ومنظمة التعاون الاقتصادي: الفرص والآفاق" إن اجتماع القمة السابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي سيعقد في مدينة خانكندي.

واعتبر ميرزايف أن أذربيجان من أكثر الأعضاء نشاطا في المنظمة.

كما أشار رئيس إدارة التعاون الاقتصادي إلى أن "إمكانات أذربيجان الاقتصادية أتاحت فرصا لبناء علاقات تعاون واسعة مع الدول الأعضاء وستنظم أذربيجان الاجتماع السابع عشر لقمة منظمة التعاون الاقتصادي في خانكندي هذا العام وترتكز القمة على موضوع التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي المقاوم لتغير المناخ".