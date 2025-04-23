نادي السياح العالمي الشهير "نوماد مانيا" يزور قراباغ

شوشا، 24 أبريل، (أذرتاج)

تبدأ اليوم زيارة قراباغ تشارك فيها مجموعة من السياح الدوليين المؤثرين من 30 بلدا وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وبولندا وهولندا وفرنسا والبرازيل والمغرب والدانمرك وشيلي والبرتغال وسيراليون ورواندا وسوريا والهند وصربيا واليونان وألبانيا وتركيا وسلوفاكيا وسنغافورة وإيطاليا وإسبانيا وإيران والكاميرون والصين وأستراليا ونيوزيلندا.

ويتولى قيادة المجموعة السياح الشهير عالميا ومؤسس نادي "نوماد مانيا" هاري ميتسيديس.

أفادت وكالة أذرتاج أن المجموعة تزور قراباغ وزنكزور الشرقية لمدة 3 أيام لتشاهد أعمال الترميم وإعادة البناء الضخمة التي يتم تنفيذها وأنشطة إزالة الألغام والفظائع والدمار الذي ارتكبته أرمينيا أثناء الاحتلال.

وتلعب هذه الرحلة دورا استثنائيا في الترويج للأراضي المحررة في إطار "السياحة السوداء".

ويذكر أنه خلال السنوات الخمس التي مرت منذ الحرب الوطنية قامت وفود واسعة النطاق من شبكات السياح الدولية الرئيسية في العالم ومن بينها ETIC وMTP وTCC و"نوماد مانيا" ونادي السياح الأتراك و"نادي-100" السويدي و"Piki Reels" البريطاني و"Vagaclub" النرويجي بـ12 رحلة إلى قراباغ وزنكزور الشرقية واستمرارا للعملية تعد هذه الرحلة الجماعية الثالثة عشرة للمسافرين الدوليين إلى المناطق المحررة.