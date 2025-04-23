مؤتمر تكنولوجيا الفضاء يعقد في باكو

باكو، 24 أبريل، (أذرتاج)

يعقد مؤتمر تكنولوجيات الفضاء في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذا الحدث المرموق يتم تنظيمه من قبل وكالة الفضاء الأذربيجانية أذركوسموس.

ويتناول المؤتمر مواضيع الساعة مثل "مراقبة الأرض عن بعد من أجل التنمية الإقليمية المستدامة" و"دور الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في وسط أوراسيا" و"الابتكار والاستثمار في صناعة الفضاء" و"الأقمار الصناعية الصغيرة" و"تنسيق الأنشطة الفضائية الدولية من أجل التنمية المستدامة" و"دور تكنولوجيات الأقمار الصناعية في مواجهة التحديات الإقليمية".

وقد جمع الحدث الذي يستمر يومين أكثر من 400 مشارك يمثلون 112 منظمة من 35 بلدا. ويحضر المؤتمر ممثلون من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية إضافة إلى أفريقيا.

يذكر أن الاجتماع الرابع لرؤساء وكالات الفضاء لأعضاء منظمة الدول التركية تركيا وقيرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان والعضوين المراقبين هنغاريا وتركمانستان - عقد في باكو مؤخرا.