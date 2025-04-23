نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف تلتقي مجموعة من الطلاب في جامعة بكين للدراسات الأجنبية

بكين، 24 أبريل، (أذرتاج)

قامت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا بزيارة جامعة بكين للدراسات الأجنبية.

أفادت وكالة أذرتاج أن نائب رئيس الجامعة قاو قانق و مجموعة من الطلاب الصينيين الذين يدرسون اللغة الأذربيجانية بها أشاروا إلى دور الشباب في توسيع العلاقات بين أذربيجان والصين، بما في ذلك المشاريع التي يتم تنفيذها في هذا الاتجاه في نظامي التعليم في البلدين وتم لفت الانتباه في هذا الصدد إلى أهمية أنشطة قسم اللغة الأذربيجانية في جامعة بكين للدراسات الأجنبية الذي يهتم بدراسة الثقافة الأذربيجانية والبحث فيها وتعزيزها وتدريب الكوادر في اللغة الأذربيجانية في الجامعة. وقيل إن المنهج الدراسي في الجامعة يتضمن مواد تاريخ وثقافة وأدب أذربيجان إضافة إلى اللغة الأذربيجانية.

واستلف إلى تنفيذ عدد من المشاريع في إطار التعاون المستمر منذ ما يقرب من 10 سنوات بين مؤسسة حيدر علييف والجامعة وإلى تنظيم دورات اللغة الصينية عن بعد في جامعة أذربيجان الحكومية للاقتصاد منذ عام 2019 بمبادرة وبدعم نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا.

واتخاذ في الاجتماع قرار بتوقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة حيدر علييف وجامعة بكين للدراسات الأجنبية هذا العام.

وبعد ذلك تم التعرف على قسم اللغة الأذربيجانية في الجامعة. ولفتت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا الانتباه إلى الإجراءات المخططة لتوسيع أنشطة القسم. وتم التأكيد على أهمية نشر إصدارات مؤسسة حيدر علييف باللغة الصينية في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال تعريف الثقافة الأذربيجانية.