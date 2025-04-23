رئيس الاتحاد الأذربيجاني لرياضة الدراجات الهوائية يستقيل عن المنصب

باكو، 24 أبريل، أذرتاج

قالت الأمينة العامة للاتحاد الأذربيجاني لرياضة الدراجات الهوائية إيلناره موسايف إن رئيس الاتحاد مدد قولييف قدم استقالته.

وأوضحت الأمينة العامة أن قولييف اتخذ قرار الاستقالة بسبب فعالياته بمنصب نائب الأمين العام لمجلس الأمن الجمهوري مفيدة أن الاتحاد يعقد قريبا الاجتماع العام لانتخاب رئيس جديد.

هذا وجدير بالذكر إن مدد قولييف كان يتولى المنصب منذ شهر نوفمبر عام 2021م.