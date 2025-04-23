نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف تتعرف على فعاليات المركز الوطني الصيني للشريط الوراثي البشري

بكين، 24 أبريل، أذرتاج

تعرفت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ليلى علييفا على فعاليات المركز الوطني الصيني للشريط الوراثي البشري في بكين 24 أبريل.

وأحيطت ليلى علييفا علما بأن المركز الذي أُنشئ بموجب توصية وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية يُعدّ أحد المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال أبحاث الشريط الوراثي البشري في الصين حيث يروّج المركز لتحويل نتائج البحوث العلمية إلى مشاريع تجارية ويسهم في تطوير صناعة الشريط الوراثي البشري في البلد. وينفذ المركز مشاريع في مجالات البحوث الأساسية والسريرية وعلم الوراثة السكانية والمعلوماتية الحيوية. وقيل إن المركز يستخدم أحدث المعدات التكنولوجية في أعماله.

وتفقدت ليلى علييفا مختبرات المركز وبنك العينات البيولوجية فيما بحثت مع إدارة المركز إمكانيات التعاون المحتمل مع الجهات المختصة في أذربيجان بما في ذلك إمكانية تطبيق أساليب مركز الشريط الوراثي البشري في علاج الأمراض السرطانية والشلل الدماغي والأمراض الأخرى.