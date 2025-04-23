باكو تستضيف المؤتمر الوزاري الثالث لعملية ألماتي

باكو، 24 أبريل، أذرتاج

تستضيف باكو العاصمة المؤتمر الوزاري الثالث لعملية ألماتي الموجه إلى ترويج الحوار الإقليمي متعدد الأطراف في مجال الهجرة.

ويرتكز المؤتمر المنظم لنتائج رئاسة أذربيجان الممتدة عامين على النظر في الفعاليات المنفذة وتبني إعلان باكو لعملية ألماتي ونقل الرئاسة إلى كازاخستان.

هذا وتعدّ عملية ألماتي منصة تنفذ إقامة الحوار مختلف المستويات بين 10 دول في معالجة المشكلات الكثيرة الناجمة عن ديناميكية معقدة للهجرة في آسيا الوسطى والمناطق المجاورة لها.