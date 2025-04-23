وفد حزب أذربيجان الجديدة يحضر مناقشات حلقة نقاش ضمن منتدى الأحزاب السياسية لشانغهاي للتعاون بالصين

باكو، 24 أبريل، أذرتاج

زار نائب رئيس حزب أذربيجان الجديدة الأذربيجاني طاهر بوداقوف مع الوفد المرافق له مدينة أورومتشي الصينية للمشاركة في منتدى الأحزاب السياسية لمنظمة شنغهاي للتعاون في 24 أبريل.

وفي كلمة ألقاها في المنتدى أشار بوداقوف إلى أن أذربيجان قد حددت أولوياتها الاستراتيجية بناءً على الموارد الاجتماعية والاقتصادية للدول المستقلة وأكد أنها تسير في طريق التنمية المستدامة. وتحدث عن تعزيز النظام الاقتصادي في أذربيجان والاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين رفاهية المواطنين.

كما لفت بوداقوف إلى أن أذربيجان قد قدمت "نموذج التنمية الأذربيجانية" على المستوى العالمي. وأكد أن حماية البيئة واستخدام الموارد الطبيعية بشكل فعال تشغل مكانة خاصة في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد. وأبلغ أن أذربيجان قد استضافت مؤتمر الكوب29 بنجاح في نوفمبر 2023 وأسهمت في اتخاذ قرارات ذات أهمية عالمية.

ونوه بوداقوف إلى أن وثيقة "أذربيجان 2030: الأولويات الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية" التي اعتمدها الرئيس إلهام علييف عام 2021 تتضمن أولويات مثل الاقتصاد القادر على المنافسة المستدامة والمجتمع الشامل والبيئة النظيفة مؤكدا أن هذه الأولويات تلعب دورا مهما في تحقيق الأهداف الوطنية وضمان التنمية المستدامة في ظل العولمة.

كما تحدث نائب رئيس حزب أذربيجان الجديد عن أهمية تعزيز العلاقات بين أذربيجان والصين وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مشيرا إلى أن نموذج التنمية في جمهورية الصين الشعبية يُتابع باهتمام كبير على المستوى العالمي وأن أذربيجان تشارك بنشاط في هذه العملية.

وتوجه وفد الحزب بعد المنتدى إلى مدينة هانتشو.