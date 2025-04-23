لجنة الدولة لشؤون الطوائف الدينية تنظم المؤتمر الإقليمي في "السياسة الدينية عبر العالم المعولم في ظل الحقائق الجديدة

زاقاتالا، 24 أبريل، أذرتاج

نظمت لجنة الدولة لشؤون الطوائف الدينية المؤتمر الإقليمي في موضوع "السياسة الدينية عبر العالم المعولم: حقائق جديدة وآفاق" 24 أبريل في زاقاتالا.

وتحدث رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة زاقاتالا مبارز أحمدزاده عن خدمات الزعيم الوطني حيدر علييف في تشكيل نموذج علاقات الدولة والدين الفريدة في أذربيجان والحفاظ على القيم الوطنية والروحية. وأشار أحمدزاده إلى أن هذا الخط الاستراتيجي مستمر بنجاح من قبل الرئيس إلهام علييف حيث تتخذ الخطوات المتسقة تحو الحفاظ على التراث الوطني والروحي وتطوير العلاقات بين الدولة والدين.

كما تطرق رئيس لجنة الدولة لشؤون الطوائف الدينية رامين محمدوف إلى نتائج سلسلة المؤتمرات الإقليمية التي تم تنظيمها في إطار مناقشة المسائل المهمة وتبادل الخبرات المفيدة مشيرا إلى أن الشعب الأذربيجاني تميز تاريخيًا وما برح بارتباطه العميق بالعادات والتقاليد الوطنية والقيم الدينية. وأضاف محمدوف أن البلد يشهد تشكيل العلاقات مع الناس بناءً على هويتهم الوطنية وليس على أساس إيمانهم أو جذورهم العرقية والثقافية وأوضح أن هذه الرؤية التي تعتبر واحدة من الركائز الأيديولوجية التي يعتمد عليها الدولة هي نظام من الآراء التي تتشكل على أساس الإجماع العام للمجتمع أيضًا.

كما تناول نائب المجلس الوطني آزر كريملي أهمية تنظيم لجنة الدولة للمؤتمرات في الأقاليم حول المواضيع المعاصرة. وفي حديثه عن تأثير العولمة على الهويات الدينية وزيادة دور الدين في السياسة أشار النائب كريملي إلى ضرورة بناء سياسة دينية بطريقة متوازنة وشاملة.