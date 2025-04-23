مجموعة من السياح الدوليين تصل إلى أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

أغدام، 24 أبريل، أذرتاج

وصلت مجموعة من السياح الدوليين الشهيرين إلى مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني قادمين من مدينتي شوشا وخانكندي ضمن جولتها التعريفية الأخرى المنظمة من جانب نادي نوماد مانيا للسواح إلى مناطق قراباغ وزنكزور الشرقية الأذربيجانية.

وبعدما تعرفت المجموعة على مدى الخراب والدمار والهدم التي شهدتها أغدام على يد قوات الاحتلال الأرميني خلال الـ30 عاما تفقدت أعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق التي تنفذها دولة أذربيجان في أراضيها المحررة.