أذركوسموس وتركسات توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون

باكو، 24 أبريل، أذرتاج

وقعت وكالة أذربيجان للفضاء أذركوسموس مع شركة تركسات التركية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون وتبادل المعارف والخبرات والمهارات في مجال الاتصالات الفضائية.

كما تتضمن الوثيقة مسائل إجراء مشاورات ثنائية بشأن تنظيم القوانين الإقليمية والدولية المتعلقة بخدمات الأقمار الصناعية وإدارة الترددات الراديوية بشكل صحيح وخدمات نظم المعلومات الجغرافية والتقنيات الفضائية وإدارة المشاريع الفضائية والمواضيع الأخرى ذات الصلة.