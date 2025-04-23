رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة: الاتحاد الأوروبي أحدث ثلاث بعثات في أرمينيا تحت مسميات مختلفة حتى اليوم

باكو، 24 أبريل، أذرتاج

قال رئيس لجنة المجلس الوطني المؤقتة لمواجهة التدخلات الخارجية والتهديدات الهجينة رامد نمازوف في كلمة ألقاها في جلسة المناقشة العامة التي أُقيمت في البرلمان في 24 أبريل في "الهجوم الهجين بعنوان "مهمة السلام" من أجل الاستقرار في جنوب القوقاز" إن أذربيجان استعادت بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس إلهام علييف سيادتها ووحدة أراضيها بالكامل وهي تمارس سياسة خارجية مستقلة تتماشى مع مصالحها الوطنية وهذا لا يتماشى مع مصالح بعض الدوائر في الغرب وخاصة في الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ونتيجة لذلك بدأت تلك الدوائر مختبئة وراء الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة في إحداث تهديدات ضد وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها بناءً على طلب اللوبي الأرمني بما في ذلك التهديدات الهجينة.

وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة أن هذه الأنشطة بدأت تظهر بشكل أكثر وضوحًا بعد الإجراءات المضادة للإرهاب المحلية التي تم تنفيذها في سبتمبر 2023 فيما تناول بعثات الاتحاد الأوروبي في أرمينيا قائلا "إن هناك شرطين قانونيين لتأسيس أي بعثة في الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى إما يجب أن يكون هناك دعوة من الدولة الشريكة أو قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفيما يتعلق بالبعثات في أرمينيا فنواجه صورة مختلفة تمامًا لأن الاتحاد الأوروبي قد أحدث ثلاث بعثات في أرمينيا تحت مسميات مختلفة حتى اليوم وبينما يمكن اعتبار واحدة منها أو الأولى جزئيا مشروعة ولكن البعثتين الأخريين يمكن وصفهما بأنهما بعثتين محدثتين بدون موافقة بلدنا تشكلان تهديدًا على وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها وحرمة حدودها ".