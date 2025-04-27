الرئيس إلهام علييف يستقبل الممثلة السّامية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية – تـــحديـــث

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 25 أبريل الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

ذكرت كايا كالاس أنها تثمن عاليا علاقات الاتحاد الأوروبي مع أذربيجان وأنها مهتمة بالمزيد من تطوير تلك العلاقات.

وأكدت الضيفة على وجود التعاون المثمر والناجح بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان في مجال الطاقة قائلة إن أذربيجان تلعب دور شريك موثوق في ضمان أمن طاقة أوروبا.

وتناولت موضوع روابط النقل مشددة على أهمية دور أذربيجان التي تقع في مكانة جيوسياسية واجبة وكونها دولة إقليمية هامة جدا.

وقال الرئيس إلهام علييف إن أذربيجان شريك موثوق للاتحاد الأوروبي فيما تطرق إلى الدور المهم الذي يلعبه ممر الجنوب للغاز في توريد الغاز إلى أوروبا منذ بدء نشاطه قبل 4 سنوات.

واكد رئيس الدولة على أن تزويد أذربيجان 10 بلدان أوروبا بالغاز ومنها 8 بلدان من أعضاء الاتحاد الأوروبي حيث ذكر الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان أحد البلدان الأوائل التي تزود فضاء أوروبا بالغاز من حيث النطاق الجغرافي للتزويد بالغاز.

وقال رئيس الدولة إنه يوجد حوار ناجح ومثمر بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي ضمن المجلس الاستشاري لممر الجنوب للغاز مشيرا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة أيضا حيث لفت الرئيس إلهام علييف في هذا السياق إلى امتلاك البلد موارد طاقة الرياح الهائلة في قطاع أذربيجان من بحر الخزر. وشدد رئيس الدولة على لعب أذربيجان دورا مهما في تطوير ممر الطاقة المتجددة العابر لبحر الخزر مع بلدان آسيا الوسطى وكذلك في تحقيق المشاريع نحو البحر الأسود التي انضمت إليها جورجيا ورومانيا وهنغاريا وكذلك بلغاريا في الآونة الأخيرة.

وابلغ الرئيس علييف أن هناك إمكانيات واسعة للتعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في مجال النقل على غرار مجال الغاز الطبيعي.

كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول ضمان الاستقرار المستدام في منطقة جنوب القوقاز.

وذكر رئيس الدولة اتخاذ الخطوات وإجراء المناقشات على الأساس الثنائي نحو تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

وتبادل الطرفان في الاجتماع وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.