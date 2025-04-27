الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا – تـــحديـــث

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 25 أبريل الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فروع الدون سينيرلي أوغلو.

هنأ رئيس الدولة فروع الدين سينيرلي أوغلو بمناسبة تعيينه منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ورفع فروع الدين سينيرلي أوغلو الشكر على التهنئة. واكد الضيف على أن منطقة جنوب القوقاز احدى المناطق المهمة المدرجة في أجندة المنظمة.

ونقل الأمين العام تهانيه بمناسبة النتائج المحرزة بشأن توفيق نص اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان مشيرا إلى إجراء مناقشات نحو تطبيع علاقات البلدين.

وتناول الضيف مشاريع التعاون التي تنفذها المنظمة مع أذربيجان.

وقال رئيس الدولة إنه قد حان حين إلغاء مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الفاشلة بالكامل في معالجة النزاع الأرميني الأذربيجاني السابق وجميع المؤسسات ذات الصلة بها مؤكدا مرة أخرى على ضرورة اتخاذ أرمينيا هي الأخرى خطوات في هذا المجال. وقال الرئيس إلهام علييف إن أذربيجان قد ضمنت سلامة ووحدة أراضيها وسيادتها عبر الطرق العسكرية والسياسية مشددا على ضمان البلد بذلك إحلال اتفاق هلسنكي النهائية ومعايير ومبادئ القانون الدولي في جنوب القوقاز.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول مسائل التعاون بين أذربيجان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مختلف المجالات.