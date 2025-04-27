أذركوسموس وأوزسات توقعان مذكرة اتفاق تجاري

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

وقعت وكالة أذربيجان للفضاء أذركوسموس مع شركة أوزسات الأوزبكستانية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية على مذكرة اتفاق تجاري ذات المنفعة المتبادلة من شأنها أن تفتح فرصا جديدة للطرفين في مجالات تطوير التعاون وتبادل المعارف والخبرات والمهارات في مجال الاتصالات الفضائية.

كما تتضمن الوثيقة مسائل إقامة شراكة استراتيجية من اجل عرض حلول مبتكرة تستجيب لحجات البلدين والمنطقتين إلى التقنيات الفضائية والعلوم الفضائية ومراقبة الأرض.