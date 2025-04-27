وزير الخارجية يبحث مع نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية آفاق تطوير أجندة التعاون

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

بحث وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس في اجتماعين على انفراد وبحضور الوفدين منعقدين في 25 أبريل نيسان اليوم في باكو مسائل الوضع الحالي لأجندة التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وآفاق تطويره وفرص التعاون في مجالات أمن الطاقة والنقل والاتصالات ومحاربة تغير المناخ وغيرها من المجالات المختلفة وكذلك شؤون الامن الإقليمية وعملية التطبيع الأذربيجانية الأرمينية.

كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول التدابير التي من شأنها أن تخدم لتقوية التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي بما فيها الزيارات المتبادلة والمبادرات ذات المنفعة المتبادلة مع التأكيد على مواصلة المفاوضات على اتفاقية الشراكة والتعاون بالأخذ بعين الاعتبار الحقائق الراهنة.

وأحاط الوزير بايراموف محاورته الأوروبية علما مفصلا بالوضع الراهن في المنطقة في الفترة ما بعد النزاع وجهود مكافحة التهديد بالألغام وكذلك سير عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا حيث لفت انتباهها إلى التحديات القائمة أمام تقديم عملية السلام والتطبيع بما فيها المطالبات الترابية الموجودة في دستور أرمينيا وسائر وثائقها التشريعية ضد أذربيجان وتسلح أرمينيا تسلحا سريعا وكذلك قضية بقاء مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الخاصة بالنزاع البائد وسائر الهياكل ذات الصلة به.

وشهد الاجتماع التأكيد على دور أذربيجان في أمن طاقة أوروبا مع التشديد على أهمية التعاون خاصة في جهود البلد الرامية إلى إنجاز الاتفاقيات التاريخية التي من شأنها أن تحقق نقاط انحراف في مجالات زيادة الأهداف المالية المناخية ومحاربة تغير المناخ وكذلك في مجال الطاقة الخضراء.

وتبادل الطرفان وجهات نظر حول سائر المواضيع ذات الاهتمام المشترك فيما عقدا مؤتمرا صحفيا في أعقاب الاجتماعين حيث أدليا ببيانين صحفيين.